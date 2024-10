Metalite: veröffentlichen neuen Videoclip „Blazing Skies (Live At Skogsröjet)“

Nach ihrem letzten, kolossalen Studioalbum Expedition One (veröffentlicht im Januar dieses Jahres über AFM Records hier!) hat die schwedische Melodic-Power-Metal Kombo Metalite einen Videoclip zu Blazing Skies veröffentlicht, der bei ihrem frenetisch gefeierten Liveauftritt auf dem Skogsröjet 2024 aufgenommen wurde!

Die Band kommentiert: „Wir wollten unseren Fans einen Vorgeschmack auf die Festivalatmosphäre geben, dieses elektrische Gefühl, das man bekommt, wenn man persönlich vor Ort ist und die Energie und Einheit der Live-Musik spürt!“

Das aktuelle Album Expedition One der Band begeisterte mit einer breiten Palette an abwechslungsreichen Kompositionen und einer intelligenten Sci-Fi-Story, die aktueller nicht sein könnte. Darüber hinaus manifestiert das vierte Album der Band die erstaunliche künstlerische Entwicklung der Musiker. Metalites visionärer Sci-Fi-Trip wird in sechzehn facettenreichen Songs erzählt, darunter Blazing Skies, die die vielen Stärken des Quintetts vereinen: kraftvolle und zugleich filigrane Gitarrenriffs und -soli, hymnische Melodien dank Sängerin Erica Ohlsson, treibende Rhythmen und geschickt platzierte Keyboard-Parts. Expedition One wurde von Gitarrist Edwin Premberg produziert und von Jacob Hansen gemischt und gemastert.