Metalite: stellen Musikvideo zu neuer Album-Single „Blazing Skies“ vor

Am 19. Januar 2024 veröffentlicht die schwedische Melodic Power Metal Band Metalite ihr wohl bis dato gigantischstes Studioalbum über AFM Records.

Expedition One erzählt die fiktive Geschichte des Lebens auf unserem Planeten im Jahr 2055. Das vierte Metalite-Album begeistert mit einer Vielzahl abwechslungsreicher Kompositionen und einer intelligenten Sci-Fi-Story, die aktueller kaum sein könnte. Zudem beweist die Band auf ihrem kommenden Meisterwerk ihre künstlerische Weiterentwicklung. Musikalisch umgesetzt wird die Expedition durch 16 facettenreiche Songs, die sämtliche Tugenden der fünfköpfigen Band in sich vereinen: kraftvoll-filigrane Gitarren-Riffs und -Soli, hymnische Melodien von Sängerin Erica Ohlsson, treibende Rhythmen und geschickt platzierte Keyboardsounds. Expedition One wurde von Metalite Gitarrist- und Bandmastermind Edwin Premberg produziert, und von Jacob Hansen gemixt und gemastert. Vorbestellungen dieses frühen 2024er Album Highlights, eines das in jede gut sortierte Power- und Melodic Metal Plattensammlung gehören wird, sind ab sofort HIER möglich!

„In den zurückliegenden vier, fünf Jahren hat sich unser Sound merklich geändert“, so Premberg, und fährt fort: „Speziell die Produktionsqualität hat sich seit unserem Debüt erheblich verbessert.“

Nach einer ersten Single-Auskopplung, Disciples Of The Stars und einem epischen Album-Trailer, der näher auf das Konzept der Platte eingeht, feiert die Band nun Videopremiere zu ihrer brandneuen, powervollen Single Blazing Skies! Den neuen Metalite Clip seht ihr ab sofort hier:

„Wir freuen uns sehr, euch heute das epische Video von Ted Lindén / Bullsize Production zu diesem bombastischen Song zu präsentieren“, kommentiert die Band. „Der Song ist wirklich ein Knaller im klassischen Metalite-Stil und es fühlt sich an, als hätten wir seit unserem letzten Album noch mal eine Schippe draufgelegt. Wir hoffen, dass es euch gefällt, und freuen uns darauf, den Song bald auch live zu spielen!“

