Metalite: veröffentlichen brandneuen Song „Take My Hand“

Nach Veröffentlichung ihres 2020er Albums A Virtual World, gefolgt von ihrer digitalen, 4-Track EP Live At Sweden Rock Festival in 2022, hat die schwedische Melodic Metal-Band Metalite heute einen neuen Song mit dem Titel Take My Hand online gestellt!

Kommentar von Metalite am vergangenen Freitag:

„Mit Take My Hand veröffentlichen wir heute eine Single, die wir während der Album-Sessions geschrieben haben, und die es in einen großen europäischen Musikwettbewerb hätte schaffen können, LOL! Wir freuen uns sehr, den Song endlich mit unseren Fans zu teilen, die auf neue Musik von uns gewartet haben“, kommentiert die Band. „Der Song zeigt unseren charakteristischen Sound mit schweren Gitarrenriffs, erhabenen Vocals und einem eingängigen Refrain, der Lust auf mehr macht. Wir hoffen, dass der Track in diesen schwierigen Zeiten ein wenig Licht in das Leben der Menschen bringt. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie unsere Fans darauf reagieren.“

Ein Musikvideo zum neuen Metalite-Song seht ihr ab sofort hier:

Mit ihrer Mischung aus Modern Melodic Metal und dem gekonnten Einsatz elektronischer Elemente, sphärischen Schichten, die auf flirrende Sequenzen treffen, und stoischen Beats, die sich wie eine zweite Haut um die massive, melodische und unverschämt eingängige Soundwand legen, begeistern Metalite Heavy-Music-Fans rund um den Globus. Bleibt zu hoffen, dass die neue Single Take My Hand nur ein erster Vorbote für ein neues Album ist, das in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen wird!

Metalite online:

www.metalite.se

www.facebook.com/metalitemetal

www.instagram.com/metalitesweden