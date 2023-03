Stellar Circuits: veröffentlichen neues Album „Sight To Sound“ am 09.06.2023 über Nuclear Blast

Das Progressive-Metal-Kraftpaket Stellar Circuits hat nach ihrem kürzlichen Signing bei Nuclear Blast Records Details zu ihrem zweiten Album Sight To Sound bekannt gegeben, das am 9. Juni erscheinen wird. Aufgenommen mit Jamie King (Between The Buried And Me, He Is Legend), bietet das Label-Debüt der Band elf unvergessliche Songs, getränkt mit Aggression und vollgestopft mit unglaublichen technischen Fähigkeiten für ein wahrhaft bewusstseinsveränderndes Hörerlebnis.

Kurzerhand haben Stellar Circuits die erste Single des Albums veröffentlicht, ein hypnotischer und feindseliger Track mit dem Titel Witch House.

Bassist Jesse Olsen beschreibt den Song als eine Mischung aus dem „rhythmischen Fundament mit einer Schroffheit und Rohheit, die mich schon immer angezogen hat, von Anfang an. Er ist hypnotisch und macht Lust auf mehr“.

