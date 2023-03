Gasbrand: Black Metaller für Hole In The Svn 2023 bestätigt

Die Black Metaller Gasbrand sind stolz verkünden zu dürfen, dass sie für das Hole In The Svn Festival 2023 (16.06. – 17.06.2023) bestätigt sind. Dort werden sie neben Szenegrößen wie Darkened Nocturn Slaughtercult, Naglfar oder Bewitched auf der Bühne stehen.

Gasbrand sind seit 2018 unterwegs und haben mit Of Death And Despair (2020) und Dishonor, Madness And Calamity (2022) bereits zwei EPs veröffentlicht. Die musikalische Richtung der Band ist eine infernalische Auslegung aus Old School Black Metal, Raw Black Metal, Atmospheric Black Metal und DSBM. Die Bandmitglieder von Gasbrand sind in weiteren Bands wie Ruinen, Stille und Arioch involviert.

Gasbrand sind:

Azaziel – Artwork, Songwriting, Vocals, Gitarre, Bass

F.N. – Schlagzeug

Hier kommt ihr zur Facebook-Seite von Gasbrand

Hier kommt ihr zur Bandcamp-Seite von Gasbrand