Tarja Turunen am 13.03.2023 in der Markthalle in Hamburg

Eventname: Raw Tour 2023

Headliner: Tarja

Special Guest: Serpentyne und Temperance

Ort: Markthalle, Hamburg

Datum: 13.03.2023

Genre: Symphonic Metal, Melodic Metal, Modern Metal

Besucher: ca. 600

Setlisten:

Tarja

Temperance Serene Demons In You My Little Phoenix Anteroom Of Death Diva Goodbye Stranger Silent Masquerade Nemo The Golden Chamber (Loupton Yö) / You And I Undertaker Tears In Rain Victim Of Ritual Innocence I Walk Alone Dead Promises Until My Last Breath Pure Life Unfolds Breaking The Rules Of Heavy Metal Start Another Round The Last Hope In A World Of Hopes Diamanti Of Jupiter And Moons Catch The Dream

Es geht wieder los. Dieses Mal um ein Konzert zu erleben, welches schon 2020 hätte stattfinden sollen. Aber aus bekannten Gründen wurde es verschoben. Als wir ankommen, ist schon eine Schlange zu sehen, allerdings kürzer, als wir gedacht haben. Der Einlass geht so zügig, wie wir es von der Markthalle gewohnt sind. Man trifft bekannte Gesichter, quatscht etwas und -zack- geht es auch schon los mit der ersten Band des Abends. Serpentyne sind eine britische Band, die 2010 gegründet wurde von Sängerin Maggiebeth Sand und dem Gitarristen Mark Powell. Dieser hat die Band inzwischen schon verlassen. Musikalische Vorbilder sind nicht nur der heutige Hauptakt, Tarja Turunen, sondern auch Nightwish, Within Temptation, aber auch Eluveitie und Saltatio Mortis. Wir sind gespannt, was uns gleich präsentiert wird.

Der Anfang startet jedenfalls überraschend. Serpentyne kommen eine halbe Stunde früher auf die Bühne, als es eigentlich angegeben war. Und der Einlauf ist nicht geglückt. Der Saal wurde nicht abgedunkelt und es wirkte, als ob nur noch mal was überprüft wird an den Instrumenten. Allerdings legt das Ensemble los und das bedeutet, das Konzert ist eröffnet. Leider ist das Mikrofon von Miss Sand etwas zu leise eingestellt, um einen guten Eindruck der Band zu bekommen. Zwischen den Liedern wird eine Mischung aus Deutsch und Englisch gesprochen. Die Deutschkenntnisse sind zwar nicht flüssig, aber recht gut. Musikalisch sind Serpentyne und ich allerdings nicht auf einer Wellenlänge. Und auch das restliche Publikum wird gefühlt nicht so recht warm. Vielleicht liegt es an dem missglückten Beginn und der mäßigen Toneinstellung. Auf der Bühne herrscht jedenfalls gute Stimmung und einige Fans sind auch im Publikum. Nach sechs Liedern verabschiedet sich die Band.

Die Umbauphase für die Musiker von Temperance beginnt. Bei den Italienern gab es in letzter Zeit zwei personelle Veränderungen. Sängerin Alessia Scolletti und Drummer Alfonso Mocerino haben diese aus persönlichen Gründen verlassen. Nun gibt es einen neuen Taktgeber, Marco Sacchetto das neueste Bandmitglied. Wer in Alessias Fußstapfen tritt, wird die Zukunft zeigen.

Heute sorgt jedenfalls Kristin Starkey für weibliche Power. Ich bin gespannt, wie der Auftritt heute mit anderer Konstellation als beim Metal Hammer Paradise (hier nachzulesen) sein wird. Hier läuft es, wie man es gewohnt ist. Das Intro beginnt und nach und nach kommen die Musiker auf die Bühne. Alle werden sie mit Applaus begrüßt und powervoll geht es los mit Pure Life Unfolds. Sänger Michele Guaitoli und Gastsängerin Kristin Starkey sind am Anfang leider etwas zu leise eingestellt, was aber noch gut angepasst wird. Das Publikum ist von Anfang an voll mit dabei und feiert im Saal. Auf jeden Fall ist die Dynamik heute anders als im November. Es kommt mehr Energie rüber. Es macht definitiv einen Unterschied, ob man die Stammbesetzung dabei hat oder nicht. Dies merke ich bei Diamanti. Der Song kommt viel energiegeladener und kraftvoller rüber. Beim letzten Song Catch The Dream schweigen die Instrumente und das Publikum unterstützt von der ersten bis zur letzten Zeile. Unter großem Beifall verabschieden sich Temperance und nun wird Platz geschaffen für den Hauptact.

Umgebaut werden muss nicht allzu viel und nachdem man etwas Zeit hatte, sich zu erholen, betritt Tarjas Band die Bühne.

Das ist an der Gitarre Alex Scholpp, der Tarja seit 2007 begleitet. Den Tiefton übernimmt Doug Wimbish. Auch er arbeitet schon seit 2007 mit Tarja zusammen. Der Finne Max Lilja übernimmt das Cello. Den Takt gibt Alex Menichini vor und das Keyboard wird von Christian Kretschmar bedient. Und schließlich betritt Tarja unter großem Applaus die Bühne und singt den ersten Song des Abends, Serene. Die Menge geht von Anfang an gut mit und auch der Ton ist gut eingestellt. Sie singt sehr gefühlvoll und zeigt, was ihre drei Oktaven fassende Stimme alles kann. Beim Song Goodbye Strangers dürfen ihre Jungs die Bühne alleine einnehmen. Es gibt eine mitreißende Jamsession. Unter tosendem Applaus zeigen die Fünf, was sie an ihren Instrumenten können. Als es zum Song The Golden Chamber (Loupton Yö) / You And I kommt, gehört Tarja die Bühne alleine. Sie sitzt an einem Keyboard und stimmt die Ballade an. Kurze Zeit später werden die Handys gezückt und deren Lichter angemacht. Es gibt eine Ruhepause in der ansonsten recht schwungvollen Setliste. Und schwungvoll geht es weiter.

Victim Of Ritual bringt den Saal zum Kochen und bei I Walk Alone, dem Song, mit dem Tarjas Solokarriere startete, gibt es ebenfalls kein Halten mehr. Nachdem auch die letzten Klänge von Until My Last Breath verklungen und Alex Scholpp seine Gitarre fast zehn Meter quer über die Bühne einem Bühnentechniker zugeworfen hat, verabschieden sich die Musiker. Wir schauen auf dem Weg zur Garderobe noch beim Merchstand vorbei. Hier stehen die Jungs und Mädels von Temperance und Serpentyne noch für Fotos und Gespräche zur Verfügung. Nach einem kurzen Einkauf machen wir uns zufrieden auf den Heimweg.