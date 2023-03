Suicide Silence – Remember… You Must Die

Die amerikanische Deathcore-Band Suicide Silence hat ihr siebtes Studioalbum Remember… You Must Die am 10.03.2023 veröffentlicht. Das Album ist eine explosive Mischung aus Deathcore und Extreme Metal und ist bei Century Media Records/ Sony erschienen. Mit einer Laufzeit von 33 Minuten und 46 Sekunden ist der Silberling ein weiterer Dampfhammer in der Geschichte der Recken. Auf Remember… You Must Die greift Sänger Hernan „Eddie“ Hermida bei elf Tracks zum Mikrofon, der seit 2013 bei Suicide Silence tätig ist. Vergessen kann man Mitch Lucker weiterhin nicht, der vor zehn Jahren nach einem schweren Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Mit Eddie heben sie einen perfekten Nachfolger gefunden. Er verleiht dem neusten Output eine unverwechselbare Stimme, die perfekt zum aggressiven und doch technisch anspruchsvollen Sound von Suicide Silence passt. Die Tracks auf Remember… You Must Die sind nicht nur voller Energie, sondern gehen wieder einen guten Schritt zurück zu den Wurzeln der Truppe. Vielseitig und kreativ wetzen sie zum Beispiel bei God Be Damned fleißig die Messer.

Die Texte auf sind tiefgründig und beinhalten viele persönliche Erfahrungen der Truppe. Die Themen reichen von Trauer und Verlust bis hin zu Wut und Rebellion. Die Musik und Texte auf dem Longplayer erzeugen eine dunkle, aber dennoch hoffnungsvolle Stimmung, die den Hörer in ihren Bann zieht. Die kurzen Sequenzen von zwei bis drei Minuten pflügen förmlich durch die Platte. Die Produktion ist erstklassig und der satte Sound erzeugt ein kraftvolles wie präzises Klangbild. Die Gitarrenarbeit und Schlagzeug-Performance drücken jeden Konsumenten tief in den heimischen Sessel. Weitere Höhepunkte kann man mit Fucked For Life und Endless Dark anpreisen. Suicide Silence beweisen, dass sie auch nach all den Jahren immer noch zu einer der besten Deathcore-Bands der Welt gehören.

