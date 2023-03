Get The Shot, Special Guests: Thrown und Ithaca am 13.03.2023 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden

Bands: Get The Shot, Thrown, Ithaca

Ort: Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 13.03.2023

Kosten: 30,55 € VVK, 31 € AK

Genre: Hardcore

Besucher: 350 Besucher

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://schlachthof-wiesbaden.de

Setlisten

Ithaca

Thrown

Get The Shot

In The Way The Future Says Thank You Cremation Party Camera Eats First Number Five They Fear Us Impulse Crush

Grayout Dwell Backfire New Low So Done Fast forward Set Me Free Parasite

Ultimate Warfare Rotting Idols Diabolus Vobiscum Divination Of Doom Bloodbather Faith Reaper Deathbound Blackened Sun Reign In Blasphemy Cold Hearted

Das Kesselhaus im Schlachthof in Wiesbaden ist eine meiner Lieblingsstätten, wenn es um gute und harte Musik geht. Wenn dann auch noch meine Hardcore Favs Get The Shot da sind, dann gibt es natürlich kein Halten mehr. Der Support Ithaca steht zudem schon einige Zeit auf meiner To-do Liste.

Kumpel Udo holt mich ab und auf geht es nach Wiesbaden. Heute bereits etwas früher als sonst, denn in der großen Halle nebenan spielen Blackberry Smoke, da ist dann doch zu erwarten, dass es von den Parkplätzen her eng wird. Früh genug angekommen, haben wir kein Problem, einen Parkplatz zu ergattern.

Wir wollen vorher noch nebenan ins 60/40 gehen, um etwas zu trinken. Das ist leider zu, das hatten wir bisher noch nie. Also in der Ermangelung an Gelegenheit dann in die Lobby des B&B Hotels.

Ca. 20 Minuten vor Konzertbeginn sind wir im Kesselhaus. Es ist noch recht übersichtlich. Das Merch ist im Nebenraum aufgebaut, also ist zu vermuten, dass doch einige Fans erwartet werden. Am Merchstand von Get The Shot treffen wir Jean-Philippe Lagacé aka JP, der gerne mit uns ein paar Selfies macht und mir den mitgebrachten Kunstdruck eines Bildes von ihm signiert, welches ich beim Gig der Band beim Metal Frenzy 2018 geschossen habe. Beim netten Mercher von Ithaca lassen wir die mitgebrachten Vinyls und CDs, damit die Band diese uns später signieren kann.

Ithaca fangen pünktlich an, das Kesselhaus hat sich mittlerweile gut gefüllt, obwohl noch etwas Platz ist. Da es Montag ist, kann es sein, dass da noch einige Fans später von der Arbeit hinzukommen. Ithaca, ursprünglich ein Quintett, sind heute nur zu viert. Verdammt, ich hätte sie fragen sollen, warum – aber leider total vergessen. Im Mittelpunkt der Band ist ihre Frontfrau Djamila Boden Azzouz, die aufgrund ihrer Präsenz richtig toll vereinnahmend ist. Heute hat sie rotes Haar, auf dem Cover der aktuellen Platte vom letzten Jahr They Fear Us und auf den Videos dazu ist sie noch mit schwarzem Haar zu sehen. Sie trägt heute dazu einen orangefarbenen Hosenanzug mit kurzer Hose und gleichfarbigem Bustier, farblich abgestimmt zu They Fear Us. Dazu pinkfarbene Crocks. Für ihr Outfit bekommt sie anschließend einige Komplimente, denn keiner fürchtet sich 😉

Die Band haut mit ihrem doch sehr metallisch angehauchten Hardcore mächtig rein. Djamila Boden Azzouz beherrscht alle Spielarten des Gesanges, von Screams bis zu poppigem Clean. Das ist es letztlich auch, was die Band ausmacht. Vor allem mit ihrem Bassisten Dom Moss ist sie stark in Interaktion. Auch der Kontakt und die Ansprache zum Publikum sind ständig da. Vor der Bühne ist noch genügend Platz, sodass ich viel Spaß beim Fotografieren habe. Djamila und ihre Jungs legen sich richtig gut ins Zeug, damit die Fotos was werden. Insgesamt sieben Songs stehen auf der Setliste, davon sechs vom aktuellen Album They Fear Us, wobei der Titelsong als vorletzter Song gespielt wird. Danach folgt mit Impulse Crush noch ein Song des Vorgängers Language Of Injury. Dann ist Ende und es wird für die folgenden Thrown umgebaut.

Thrown ist eine Hardcore- / Metalcore-Band aus Schweden. Sie sind noch recht „frisch“, denn die Band um Ex-Grieved Sänger Marcus Lundqvist, Schlagzeuger Buster Odeholm und den Gitarristen Johan Liljeblad und Andreas Malm hat sich erst 2022 gegründet. Mittlerweile ist es hier noch voller geworden, wobei immer noch etwas Platz nach vorne ist. Bei Thrown verbinden sich Texte voller Wut und Selbsthass mit intensiven und vernichtenden Gitarren. Der Gesang von Marcus Lundqvist ist irgendwie zwar recht eingängig, gebärdet sich aber recht aggressiv. Das merkt man nun an der Stimmung hier. Die ersten Circlepits werden gedreht. Die Fans gehen mehr in Bewegung. Da noch Platz vor der Bühne ist, kann ich dort noch eine Weile Fotos machen. Die Band spielt insgesamt acht Songs, darunter auch Grayout, die erste Single der Band aus dem letzten Jahr. Diesen Monat soll mit Extended Pain noch eine Fünf-Track-EP erscheinen, die allerdings an diesem Abend noch nicht verfügbar ist.

Am Merchstand von Ithaca unterhalten wir uns zwischenzeitlich sehr nett mit der Band und lassen uns die mitgebrachten Sachen signieren. Wir hoffen natürlich, sie demnächst noch einmal zu sehen.

Noch mal eine kurze Pause, bevor dann mit Get The Shot der Headliner des heutigen Abends kommt. Die kanadische Hardcore Band aus Québec ist seit 2009 aus der aktuellen Hardcore Szene nicht mehr wegzudenken. Seit dem Erscheinen des Vorgängers Infinite Punishment im Jahr 2017 bis zur Veröffentlichung des aktuellen Albums Merciless Destruction im letzten Jahr sind fünf Jahre vergangen. Diese hat die Combo rund um Frontmann Jean-Philippe Lagacé ordentlich zum Touren genutzt und ist viel herumgekommen. Passend zum Release von Merciless Destruction im Oktober 2022 sind sie nun auf Tour, um das Album zu promoten und sind auch in diesem Sommer auf zahlreichen namhaften Festivals in Europa unterwegs.

Die Band beginnen mit dem Opener des neuen Albums. Der Song Ultimate Warfare beginnt doch etwas überraschend mit Death-Metal-Sound. Dann geht es jedoch in diesem Song direkt im altbekannten Hardcore-Rhythmus weiter. Die Stimmung ist direkt aufgeheizt. Auf der heutigen Setliste stehen natürlich die Songs des neuen Albums im Vordergrund und in der Überzahl. Mit Jean-Philippe Lagacé auf der Bühne wird das Kesselhaus zum Tollhaus. Hier steht alles unter ungeheurer Spannung. Energie und Performance des Quintetts sind essenziell. Die markante, treibende und schrille Stimme des Sängers pusht die Fans regelrecht auf. Die Fans vor der Bühne sind außer Rand und Band! Mittlerweile ist es hier recht eng, ich würde einmal sagen, fast ausverkauft, denn das Kesselhaus hat sich zum Ende hin doch sehr stark gefüllt.

Ein Circlepit nach dem anderen wird gestartet. Einige Fans vollziehen das Crowdsurfing von der Bühne aus beginnend bis hinten an den Tresen, was sehr oft gelingt. Manche Crowdsurfer müssen allerdings ihrem Gewicht Tribute zollen 😉 Die Instrumentalisten zeigen, dass sie alle ausgesprochene Könner ihres Faches sind. In den brachialen Hardcore Sound werden immer wieder geniale Gitarrensoli eingespielt. Der Gig endet mit Cold Hearted vom Album No Peace In Hell, von dem der Song Rotting Idols heute ebenfalls gespielt wurde.

Großartiges Hardcore Kino heute mit den Überfliegern von Get The Shot. Ithaca rund um ihre Frontfrau Djamila Boden Azzouz haben gezeigt, dass mit ihnen in der Zukunft noch stark zu rechnen sein wird.