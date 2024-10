Lastry: veröffentlichen ihren neuen Song „Trick Or Treat“

Die vierköpfige Rockband Lastry, bestehend aus erfahrenen Profi-Musikern, hebt ihre musikalische Karriere auf das nächste Level und erobert die internationale Bühne. Mit ihrer ersten Albumveröffentlichung, Time & Space, die auf allen Streaming-Plattformen verfügbar ist, bringen sie zwölf kraftvolle Rocksongs heraus, inspiriert von Künstlern wie Nickelback, Creed, 3 Doors Down und Muse. Fans klassischer Rockmusik werden sich hier sofort zu Hause fühlen.

Im Juni 2023 präsentierte die Band ihre Single We’re Coming Back, die eine neue, energiegeladene Soundrichtung einläutete. Anfang 2024 folgte die Veröffentlichung von Etheral mit einem aufwendig produzierten KI-Musikvideo. Ihr Song The Purge erweitert das Repertoire mit intensiven Hardrock- und Metalelementen.

Besonders stolz ist die Band auf ihr erstes animiertes Musikvideo Look At Me Now!, das auf Filmfestivals weltweit beeindruckte und zwöl Preise gewann, von Los Angeles über Berlin bis Prag. Passend zu Halloween veröffentlichte Lastry den cineastischen Song Trick Or Treat, begleitet von einem eindrucksvollen animierten Lyric- und Story-Video, das auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen ist.

Für die Fans gibt es gute Neuigkeiten: Im November und Dezember 2024 folgen zwei weitere neue Songs.