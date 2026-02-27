Temptations For The Weak: haben neues Album „The Venom Inside“ veröffentlicht

Die belgische Modern-Metal-Band Temptations For The Weak meldet sich mit ihrem bislang ambitioniertesten und vielseitigsten Werk zurück: Das neue Studioalbum The Venom Inside erschien heute im Eigenvertrieb. Parallel veröffentlicht die Band heute das neue Video zur Single Desperate Measures.

Bekannt für ihre explosive Fusion aus modernem Thrash, Metalcore und melodischer Härte, heben Temptations For The Weak ihren Sound auf ein neues Level. Zehn intensive und dynamische Tracks verbinden rohe Aggression mit technischer Präzision und eingängigen Melodien, kompromisslos, zeitgemäß und mit klarer eigener Handschrift.

Für die Produktion von The Venom Inside arbeitete die Band mit Top-Produzent Scott Atkins im Grindstone Studio zusammen, bekannt für seine Arbeiten mit Sylosis, Cradle Of Filth, Machine Head und Behemoth.

Sein charakteristischer Mix aus druckvoller Härte und kristallklarer Definition verleiht jedem Song eine starke, eigenständige Identität.

Die Band erklärt: „Scott wusste genau, wie er diesen rohen, kraftvollen Sound erschaffen kann, den wir gesucht haben – ohne dass wir unsere Essenz verlieren.“

Ein besonderes Highlight ist die internationale Zusammenarbeit auf der Single Crossroads: Kein Geringerer als Jesse Leach, Frontmann von Killswitch Engage, steuert einen Gastbeitrag bei. Dieses Feature unterstreicht die wachsende internationale Reichweite der Band und ihre zunehmende Relevanz innerhalb der modernen Metal-Landschaft.

Mit The Venom Inside setzen Temptations For The Weak nicht nur neue Maßstäbe – sie definieren sie neu.

Zur aktuellen Single heißt es: „Desperate Measures verbindet dreckige Old-School-Thrash-Riffs mit vernichtenden Breakdowns – wie wenn Slayer frontal auf Metalcore trifft, bevor alles in einen narkotisch-hypnotischen Refrain kippt.“