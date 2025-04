Svart Vinter: veröffentlichen ihr zweites Album im Mai

Die italienische Atmospheric-Black-Metal-Band Svart Vinter wird am 30. Mai 2025 ihr zweites Studioalbum Isvind über Non Serviam Records veröffentlichen.

Zudem haben Svart Vinter das offizielle Video zur ersten Single Of Cold And Grief veröffentlicht. Das Video kann hier angesehen werden:

Der Song kann hier gestreamt werden: https://song.link/ofcoldandgrief

Die Band kommentiert: “With its chilling atmosphere and relentless intensity Of Cold And Grief paints a picture of a world plunged into eternal winter, where light is fading, and the cold is the only constant companion. This track is an exploration of the raw, unyielding nature of grief, death, and the solitude that follows. It is a journey into the heart of winter, where the cold is not just a season, but a reflection of inner torment.”

Isvind – Trackliste:

1. Torment

2. Frozen Tomb

3. Isvind

4. Ritual

5. Abyss

6. Where The Shadows Lie

7. My Last Winter

8. Of Cold And Grief

9. Beneath The Night’s Cold Gaze

Verfügbare Formate:

CD

Vinyl

Digital

Das Album wurde von Svart Vinters Frontmann Andrea Maggioni im Decomposed Design Studio gemischt und gemastert. Das Artwork des Albums basiert auf einem Originalfoto von Autumnal Mood Photography.

Svart Vinter wurde 2021 in Rom von Mitgliedern der Doom/Death Metal Band Veil Of Conspiracy gegründet und lässt sich von der klassischen norwegischen Black-Metal-Szene der 90er Jahre inspirieren. Der Name der Band, der „schwarzer Winter“ auf Schwedisch und Norwegisch bedeutet, spiegelt die düsteren und atmosphärischen Qualitäten ihrer Musik wider.

Obwohl sie relativ neu in der Szene sind, haben sich Svart Vinter schnell in der Underground-Black-Metal-Gemeinschaft etabliert. Ihr Debütalbum Mist (2022) erhielt viel Lob für seine rohe Intensität und evocative Atmosphäre. Das Album fängt das Wesen des traditionellen Black Metal ein und fügt eine frische, emotionale Tiefe hinzu.

Der Sound von Svart Vinter zeichnet sich durch eindringliche Melodien, kalte, scharfe Riffs und eine kraftvolle, unermüdliche Rhythmussektion aus. Ihre Texte befassen sich mit Themen wie Natur, Isolation und existenziellen Kämpfen und erkunden sowohl die Schönheit als auch die Dunkelheit der natürlichen Welt und der menschlichen Existenz. Mit poetischen, introspektiven Texten schaffen Svart Vinter ein immersives Erlebnis, das tief mit den Zuhörern resoniert und die Suche des menschlichen Geistes nach Sinn in einem gleichgültigen und oft feindlichen Universum reflektiert.

Ihre Musik ist mehr als nur ein Spiegel des harten Sounds des Black Metal – sie ist eine Reise durch Dunkelheit, Atmosphäre und Emotion, eine Hommage an die Vergangenheit des Genres, während sie gleichzeitig in die Zukunft blickt.

Svart Vinter sind:

Andrea Maggioni – Gesang

Luca Gagnoni – Rhythmus- und Leadgitarren

Emanuela Marino – Rhythmusgitarren

Jacopo Simonelli – Bass

Luca Tiraterra – Schlagzeug

Svart Vinter online

Facebook: https://www.facebook.com/totaldarknesspromotions

Instagram: https://www.instagram.com/totaldarknesspromotions/