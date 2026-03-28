Forsmán: veröffentlichen neue Single “Andvana” über Vesperian

Forsmán ist eine Black-Metal-Band aus Kópavogur, Island. Nach ihrer Debüt-EP Dönsum Í Logans Ljóma haben die Mitglieder – alle Anfang zwanzig – intensiv an neuem Material gearbeitet. Konkrete Neuigkeiten folgen in Kürze, doch die Richtung der Band steht bereits fest: Forsmán (ausgesprochen „fors-mown“) reiht sich in die moderne isländische Black-Metal-Szene ein, wie sie von Svartidauði, Sinmara und Misþyrming geprägt ist, und verbinden dichte Atmosphäre mit fokussiertem, vorantreibendem Songwriting.

Der erste neue Song ist erschienen. Andvana bietet Black Metal mit eisiger Atmosphäre, gespielt mit herausragender Musikalität und kompromissloser Entschlossenheit. Forsmán gehören einer neuen Generation an, die aus Island kommt und ein starkes Identitätsbewusstsein zeigt; wer sich für den zeitgenössischen Black-Metal-Sound des Landes interessiert, sollte genau beobachten, was als Nächstes kommt.

Andvana von Forsmán ist die zweite Single, die über das neu gegründete Label Vesperian veröffentlicht wird.

Forsmán Line-Up:

V. – Bass, Vocals

H. – Guitar

O. – Guitar, Vocals

M. – Drums