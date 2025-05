Triggerfinger: ein neuer Anfang, neue Musik, ab 8. November auf Tour

Rückblick auf September 2019: Die Colossus-Albumtournee von Triggerfinger ging zu Ende, und die drei Bandmitglieder beschlossen, dass es nach 20 Jahren unermüdlicher Tourneen Zeit für eine Auszeit war.

Doch dann kam Corona und machte einen Strich durch die Rechnung, und Monsieur Paul gab auf und hängte seine Bassgitarre an den Nagel.

Und jetzt ist da wieder dieser Hunger. Der Hunger, auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen. Der Hunger, die ersten beiden Akkorde zu spielen und zu spüren, wie sie genau richtig klingen, und die Magie zu spüren, die entsteht, wenn drei Individuen zu einer Einheit verschmelzen. Eine Vereinigung gleichgesinnter Seelen, eine Sehnsucht nach Auftritten – Triggerfinger haben sich ihren Namen und ihren Ruf auf der Bühne erarbeitet – und die Sehnsucht nach der Liebe des Live-Publikums, die Sehnsucht, die die kreativen Kräfte antreibt, sich neu zu erfinden und neue Horizonte zu erkunden. Diese Sehnsucht führte zu einer neuen Single und – natürlich – zu einer Tournee und einem neuen Album.

Ruben & Mario machten sich erneut auf den Weg nach Los Angeles, wo Mitchell Froom sie herzlich empfing. Froom ist den Triggerfingers nicht gerade unbekannt. Auf den neuen Aufnahmen ist er ausdrücklich präsent, da er einen großen Anteil am Songwriting hatte und sowohl Mario als auch Ruben dazu anregte, über ihren Tellerrand hinauszuschauen, alternative Wege des Komponierens zu finden und sich ins Unbekannte zu begeben, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wie das Endergebnis aussehen könnte. Und genau das ist das Wunderbare an diesen neuen Aufnahmen.

Diese Jungs sind nun schon seit über 20 Jahren musikalisch tätig. Sie haben sich verändert, in der Art, wie sie Musik hören, in der Art, wie sie als Musiker sind. Sie sind gewachsen, haben sich weiterentwickelt, sind einander nähergekommen und über die Jahre gereift. Genauso wie sie in dieser Zeit zu anderen Menschen geworden sind – auch wenn sie sich immer noch ein wenig dagegen wehren, durchschnittliche Erwachsene zu werden. Die Energie und Begeisterung dieser beiden erinnert noch immer sehr an eine Gruppe 19-Jähriger, die mit einem übermütigen Gefühl unbesiegbarer Ambitionen die Bühne ihrer örtlichen Kneipe stürmen.

Aber egal, ob wir nun von erfahrenen Gentlemen oder 19-Jährigen sprechen, die bereit sind, das Leben zu verschlingen – wenn sich der Vorhang hebt, der Adrenalinspiegel und die Spannung steigt, wenn die Herausforderung die Sinne kitzelt, wieder auf die Bühne zu gehen, sich dem Publikum zu stellen und es mit einem intensiven Abend voller Rock ’n‘ Roll zu erobern. Und dann ist da noch der Hunger. Immer der Hunger.

08.11.2025 München – Milla

09.11.2025 Frankfurt am Main – Nachtleben

12.11.2025 Köln – MTC

13.11.2025 Berlin – Privatclub