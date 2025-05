Night Of The Proms 2025: Künstler:Innen stehen fest

Ein spektakuläres musikalisches Ereignis kündigt sich an: Die Night Of The Proms geht 2025 wieder mit einer hochkarätigen Künstlerbesetzung auf Tour. Mit dabei sind Rocklegende Alice Cooper, New-Wave-Pionier Midge Ure, Deutschlands Pop-Sänger Michael Schulte, Soul-Ausnahmetalent Joss Stone, Stimmwunder Vanessa Amorosi sowie das dänische Percussion-Phänomen Safri Duo. Gemeinsam mit klassischem Orchester, Chor und Band entsteht ein mitreißender Brückenschlag zwischen E- und U-Musik, Klassik und Pop, Vergangenheit und Gegenwart.

Das Konzept – Klassik trifft Pop, Leidenschaft trifft Perfektion

Die Night Of The Proms ist weit mehr als ein gewöhnliches Konzert. Seit ihrer Gründung in Belgien im Jahr 1985 begeistert sie jährlich Hunderttausende von Zuschauern in ganz Europa. Das Besondere: Internationale Popstars performen ihre größten Hits – jedoch nicht mit einer reinen Rockband, sondern in opulenten Arrangements mit großem Sinfonieorchester und klassischem Chor. Kombiniert wird das Ganze mit Werken aus der klassischen Musikgeschichte – von Beethoven über Mozart bis hin zu modernen Komponisten. Diese Verbindung aus orchestraler Klangpracht und Popkultur schafft einen musikalischen Spannungsbogen, der Gänsehaut garantiert. Live, kraftvoll, emotional – die Night Of The Proms ist ein Konzerterlebnis, das Genregrenzen sprengt und Menschen verbindet.

Alice Cooper – Der Schockrocker mit Kultstatus

Seit über fünf Jahrzehnten steht Alice Cooper für spektakuläre Rockshows mit Theaterinszenierung, dunklem Glamour und provokantem Auftreten. Mit Songs wie School’s Out, Poison und No More Mr. Nice Guy schrieb er Rockgeschichte. Seine Markenzeichen: schwarze Augen, elektrische Gitarrenriffs und eine Bühnenpräsenz, die ihresgleichen sucht. Cooper gilt als Begründer des „Shock Rock“ und beeinflusste Generationen von Musikern. Dass er nun bei der Night Of The Proms auftritt, verspricht eine elektrisierende Verbindung aus orchestraler Dramatik und hartem Rock – eine Premiere, die Fans nicht verpassen sollten.

Midge Ure – Die Stimme hinter Vienna

Midge Ure ist eine Ikone der 80er-Jahre und weit darüber hinaus. Als Frontmann der Band Ultravox prägte er den New-Wave-Sound mit epochalen Songs wie Vienna und Dancing With Tears In My Eyes. Aber auch als Solokünstler setzte er Maßstäbe. Sein Engagement beim Band Aid-Projekt (Do They Know It’s Christmas?), das er gemeinsam mit Bob Geldof ins Leben rief, zeigt seinen gesellschaftlichen Einfluss über die Musik hinaus. Seine gefühlvolle Stimme und die elektronische Klangwelt seiner Musik harmonieren perfekt mit orchestralen Arrangements – eine ideale Ergänzung zum Proms-Konzept.

Michael Schulte – Emotionen made in Germany

Der Singer-Songwriter Michael Schulte berührte 2018 ganz Europa mit seinem ESC-Beitrag You Let Me Walk Alone und erreichte einen beeindruckenden vierten Platz für Deutschland. Seither ist er aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Seine Songs wie Back To The Start, Keep Me Up oder Waterfall laufen in Dauerschleife im Radio und auf Streaming-Plattformen. Mit seiner warmen Stimme, ehrlichen Texten und modernen Pop-Produktionen begeistert er ein breites Publikum – und bringt eine neue Generation Musikfans zur Night Of The Proms.

Joss Stone – Britische Soulstimme mit Weltformat

Joss Stone feierte ihren internationalen Durchbruch bereits im Teenageralter mit dem Album The Soul Sessions, das ihr weltweit Anerkennung einbrachte. Ihr unverwechselbarer Soul-Sound, geprägt von Größen wie Aretha Franklin und Lauryn Hill, machte sie zu einer der erfolgreichsten britischen Künstlerinnen ihrer Generation. Mit Hits wie Super Duper Love, You Had Me und Right To Be Wrong kombinierte sie Retro-Soul mit modernem Flair. Ihre gefühlvolle, nuancierte Stimme wird mit dem Sinfonieorchester der Proms eine ganz neue emotionale Tiefe entfalten.

Vanessa Amorosi – Die Stimme Australiens

Mit Absolutely Everybody landete Vanessa Amorosi Anfang der 2000er einen weltweiten Hit und wurde zu einer der erfolgreichsten Popsängerinnen Australiens. Ihre kraftvolle Stimme, ihre stilistische Vielfalt und ihre beeindruckende Bühnenenergie machen sie bis heute zu einem Highlight jeder Live-Show. Ob Pop, Soul, Rock oder Gospel – Amorosi bewegt sich mühelos durch die Genres. Bei der Night Of The Proms begeisterte sie letztes Jahr als Sängerin von Dave Stewarts Eurythmics das Publikum. Um Ihre Vielfältigkeit zu demonstrieren, hat der Veranstalter sie erneut eingeladen.

Safri Duo – Rhythmus als Spektakel

Das dänische Safri Duo revolutionierte Anfang der 2000er die elektronische Musikszene mit Played-A-Live (The Bongo Song). Als klassisch ausgebildete Schlagzeuger brachten sie Percussion in die Clubs und auf die Festivalbühnen dieser Welt. Ihre Live-Auftritte sind energetische Meisterwerke: eine Mischung aus Tribal-Beats, elektronischen Sounds und klassischer Virtuosität. Bei der Night Of The Proms sorgen sie für pure Energie – ein Rhythmusgewitter, das das klassische Klangbild sprengt und das Publikum von den Sitzen reißt.

Tourdaten 2025:

28.11.25 Mannheim

29.11.25 Dortmund

30.11.25 Oberhausen

02.12.25 Frankfurt

03.12.25 Frankfurt

04.12.25 Hannover

05.12.25 Hamburg

06.12.25 Hamburg

07.12.25 Bremen

12.12.25 München

13.12.25 München

14.12.25 München

16.12.25 Erfurt

17.12.25 Stuttgart

19.12.25 Köln

20.12.25 Köln

