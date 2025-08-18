Heavysaurus auf dem Wiesmoor Kids Festival am 17.08.2025 auf der Freilichtbühne Wiesmoor

Eventname: Wiesmoor Kids Festival

Bands: Heavysaurus, Volker Rosin, Nilsen, Isa Glücklich und DJ Kroko

Ort: Freilichtbühne Wiesmoor, Wiesmoor

Datum: 17.08.2025

Kosten: ab 29,00 € VVK + Gebühren

Genre: Heavy Metal, Rock, Kindermusik

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Mein Lieblings Event GmbH (https://meinlieblingsevent.de/)

Link: https://meinlieblingsevent.de/

Die Mein Lieblings Event GmbH lädt zum ersten Mal zum Wiesmoor Kids Festival auf der Freilichtbühne in Wiesmoor ein. Der Open-Air-Sommer neigt sich auch in Ostfriesland langsam dem Ende entgegen. Der lokale Veranstalter hat dafür an diesem Sonntag ein spezielles Line-Up für Kinder auf die Beine gestellt. Unser Hauptgrund ist natürlich der Headliner, die sympathischen Dinos von Heavysaurus, die in diesem Monat sogar auf dem Wacken und Summer Breeze den erwachsenen Headbangern fleißig eingeheizt haben.

Passend zur ersten Musik zieht es auch uns an die Freilichtbühne in Wiesmoor, die wir für Veranstaltungen im nächsten Jahr unter die Lupe nehmen. Schnell wird man auf einen freien Parkplatz gewiesen und auch der Einlass ist super entspannt. Reichliche Getränkestände, saubere Toiletten und verschiedene Essensbuden runden die Veranstaltung sofort positiv ab. Im nächsten Jahr findet auf der Bühne im Wäldchen von Wiesmoor das Wiesmoor Rockt! Vol. 3 statt und auch Torfrock sind für Fans der härteren Klänge bereits bestätigt.

Zurück zum Wiesmoor Kids Festival und zum ersten Act Isa Glücklich, die mit ihren Kinderliedern im Schlagergewand die Kinder in der Kids Arena in Stimmung bringt. Ihre Songs nehmen die Kinder gerne auf und feiern die Sängerin beim besten Open-Air-Wetter. Mit reichlich Sitzplätzen versehen, passen gut 2500 Besucher in die Location. So viele Kinder und Eltern haben heute aber nicht den Weg nach Ostfriesland gefunden. Der Kinderbereich ist jedoch bestens gefüllt und die Erziehungsberechtigten haben genug Platz, um ebenfalls ganz entspannt die Interpreten zu feiern. Auf einer Plattform können Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, die Auftritte ohne Einschränkung genießen. Inklusion ist zum Glück 2025 kein Fremdwort mehr und wird auch von der Mein Lieblings Event GmbH gelebt. Zwischen den einzelnen Protagonisten legt DJ Kroko auf. Die Überraschung des Tages ist definitiv Nilsen. Der 30-jährige Musiker weiß, was die Kinder wollen, ist dazu sehr nah am jungen Publikum. Immer wieder springt er von der Bühne zu den Kindern und feiert die Lieder mit den Kleinsten auf charmante Weise. Zwar kein Rock, aber super sympathisch, lassen sich auch die Heavysaurus-Kids von Nilsen begeistern. Das dürfte auch an seinem Dino Doris liegen. Die Schlage am Autogrammstand im Anschluss des Auftritts ist jedenfalls beachtlich.

Volker Rosin, den man unter anderem vo Kika kennt, hat da Schwierigkeiten, die Spannung hochzuhalten. Die Hürde von Nilsen ist jedoch für den 69 Jahre alten Künstler zu hoch. Die Stimmung bleibt bei der kurzen Session gut, ist jedoch nicht so euphorisch wie beim Vorgänger.

Heavysaurus haben heute einmal mehr ein volles Programm. Neben der Show in Wiesmoor beglücken sie auch die Kinder in Weil Am Rhein auf dem MPS mit ihrem Kinder-Heavy-Metal. Hunderte Shows spielen die Dinosaurier Jahr für Jahr und haben für nächstes Jahr sogar das nächste Studioalbum Metal angekündigt. Müde werden die fünf Musiker nicht und legen in jede Show viel Herzblut. Für viele Kinder und Eltern der absolute Höhepunkt auf dem Wiesmoor Kids Festival 2025. Nach einer blitzschnellen Umbauphase geht es sofort zur Sache. Mit Pommesgabel werden die Regler nach rechts gedreht, im Anschluss folgt sofort Lauter Drehen. Von null auf hundert können Heavysaurus. Bedeckt aber trocken steigt die Party bei Flugsaurier und He-Sa-Mu-Ko-Mi-Ri-Pom. Mr. Heavysaurus ist gut aufgelegt und lässt immer wieder amüsante Sprüche fallen, die vor allem die Eltern erreichen. Die Kinder saugen die rockigen Riffs auf und zeigen schon von alleine die Pommesgabel. Der Heavy-Metal-Nachwuchs kann sich sehen lassen, da brauchen sich die Papas und Mamas gar keine Sorgen machen. Metal Um Die Welt, die neue Single, geht richtig hart zur Sache. Ein Mix aus Heavy und Thrash Metal sprintet aus den Boxen. Da darf man wirklich auf die neue Platte Metal gespannt sein. Schnell wird die Band vorgestellt und Milli Pilli stimmt Dino Disko an. Im Funkenflug vergeht der Auftritt wieder viel zu schnell. Die 60 Minuten verfliegen wie im Zeitumdrehen. Rarrr leitet das Finale ein. Als Zugabe dürfen Kaugummi Ist Mega! und Dino-Metalheads zweifelsohne nicht fehlen. Die starken Dinos werden unter tosendem Applaus verabschiedet und lassen das Wiesmoor Kids Festival beben.

Eine starke Veranstaltung, ein gut aufgestellter Veranstalter, der die Region bereichert, und ein tolles Fest für Kinder sind unser abschließendes Fazit für das Wiesmoor Kids Festival auf der Freilichtbühne Wiesmoor. Auch im nächsten Jahr stehen schon die ersten Veranstaltungen an: Neben dem Wiesmoor Rockt! Vol. 3 und Torfrock wurden bereits andere Konzerte veröffentlicht. Und auch für Rocker ist noch mehr in Planung. Wiesmoor liegt im Zentrum von Ostfriesland und ist gut zu erreichen. Die Freilichtbühne liegt idyllisch, hier passen alle Faktoren zusammen und wir kommen gerne wieder!