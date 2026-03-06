Venom: kündigen ihr brandneues Album „Into Oblivion“ für den 01.05.2026 an

Venom bedürfen keiner Vorstellung!

Seit ihrer Gründung 1979 in Newcastle ebneten sie den Weg für Extreme Metal und schufen mit Black Metal ihr eigenes Genre, das heute weltweit populärer ist denn je. Ihr Einfluss als Begründer ist nach wie vor enorm groß.

Into Oblivion ist Venoms 16. Studioalbum und präsentiert die langjährige Besetzung mit Cronos (Bass/Vocals und Gründungsmitglied), Rage (Guitar) und Dante (Drums). Es sind ihre ersten neuen Aufnahmen seit Storm The Gates aus dem Jahr 2018. Into Oblivion umfasst 13 Songs im typischen Venom-Stil: heavy, düster und eingängig. Sie vereinen ihren klassischen 80er-Jahre-Sound mit einem modernen, progressiveren Ansatz, ohne dabei die alte Härte und den Zorn der Band einzubüßen.

Das Album war bereits seit einigen Jahren in Arbeit, doch verschiedene Faktoren verzögerten die Fertigstellung bis jetzt. Die Covid-Pandemie, Verzögerungen bei den Aufnahmen gepaart mit dem unbedingten Willen zur Perfektion – all das machte die Arbeit von Venom nicht einfach. Cronos sagt dazu: “Dieses Album hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt, aber wer ein Killer-Album machen will, muss dafür Blut, Schweiß und Tränen opfern.”

Doch Venom haben, ganz in ihrem Stil, alle Widrigkeiten überwunden und ein Album veröffentlicht, das ihrem Vermächtnis würdig ist. Rage bestätigt: “Ich bin so stolz auf dieses Album, es ist einfach umwerfend! Es fühlt sich so anders und doch so vertraut an. Der Sound ist deutlich besser geworden. Kein Song klingt wie der andere, aber alle passen perfekt zusammen!”

Die Leadsingle Lay Down Your Soul ist ein fulminanter Auftakt und erinnert an die Anfangsjahre der Band und den Song Black Metal. Obwohl es mit einem leichten Augenzwinkern daherkommt, trägt es mit dem mitreißenden Mitsing-Refrain alle Merkmale eines zukünftigen Live-Klassikers. Cronos: “Ich finde es wichtig, sich an Dinge von früher zu erinnern und sie in einen neuen Kontext zu setzen, der ihnen eine ganz neue Note verleiht. Die Fans werden total ausflippen!“

Die Chemie auf Into Oblivion ist unbestreitbar und ein musikalischer Beweis für die Langlebigkeit dieser Besetzung, die mit nunmehr 17 Jahren alle anderen in den Schatten stellt. Dante schnippt bildlich mit den Fingern: “So schnell geht das, siebzehn Jahre! Das verdanken wir unserer Freundschaft und unserem gegenseitigen Respekt.“

Into Oblivion erscheint am 1. Mai 2026 über Noise/BMG. Erhältlich in folgenden Formaten:

• Doppel-LP, Gatefold, Smoke Vinyl

• Dopple-LP, Gatefold Clear, Black & Red Splatter Vinyl (Limited Edition)

• CD Digisleeve mit 16-seitgem Booklet

• Digital

Vorbestellungen von Vinyl und CD beinhalten eine limitierte, von Cronos, Dante und Rage signierte Fotokarte – exklusiv im Noise Record Store erhältlich – solange der Vorrat reicht!

Into Oblivion Tracklist:

1. Into Oblivion

2. Lay Down Your Soul

3. Nevermore

4. Man & Beast

5. Death The Leveller

6. As Above So Below

7. Kicked Outta Hell

8. Legend

9. Live Loud

10. Metal Bloody Metal

11. Dogs Of War

12. Deathwitch

13. Unholy Mother