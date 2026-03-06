Bike Routes: kündigt neues Album „Prairie“ an und hat die Single „Delicate“ veröffentlicht

Der aus New Jersey stammende Indie-Alternative-Künstler Bike Routes, das Alter Ego des Multiinstrumentalisten David Osterhout, hat die Veröffentlichung seines dritten Albums Prairie angekündigt. Das neue Werk erscheint am 26. Juni über Blue Grape Music.

Zeitgleich wurde auch das Video zur ersten Single Delicate veröffentlicht. Im Frühjahr wird Bike Routes zudem auf US-Tour gehen und seine intimen Songs gemeinsam mit Worry Club live präsentieren, darunter auch mehrere Headline-Shows.

Die Musik von Bike Routes erinnert an prägende Szenen eines klassischen Coming-of-Age-Films. Warme Synthesizer, reduzierte Gitarren und druckvolle Beats erzeugen eine cineastische Atmosphäre: Bilder von Kleinstädten, jungen Paaren auf dem Weg in ein neues Leben oder Menschen, die über sich hinauswachsen, entstehen dabei beinahe automatisch im Kopf der Zuhörer.

In diesem soundtrackartigen Mix aus Indie, Emo, Post-Punk und Pop verarbeitet David Osterhout Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen, als Sänger, Songwriter, Multiinstrumentalist und Produzent zugleich.

Osterhout erklärt: „Für dieses Album haben wir zwei Jahre lang sehr sorgfältig und präzise geplant. Diese elf Songs sind die perfekte Essenz dessen, was Bike Routes von Anfang an sein sollte. Selbst als ich vor zehn Jahren noch in kleinen Cafés gespielt habe, war genau dieses Album das Ziel, auf das ich hingearbeitet habe.„

Der Musiker aus South Jersey entwickelte schon früh eine intensive Leidenschaft für Musik. Nach Jahren in der lokalen Szene veröffentlichte er 2020 mit Let It Go erstmals Musik unter dem Namen Bike Routes. Sein Songwriting entwickelte sich anschließend auf Love Is An Action (2022) sowie der EP Rush Of Energy (2024) weiter.

Parallel dazu wuchs auch seine Live-Präsenz, unter anderem auf Tour mit Hawthorne Heights. Aufbauend auf dieser Dynamik entwickelte Osterhout gemeinsam mit seinem langjährigen Produzenten Zach Tuch das Album Prairie.

Für die Aufnahmen reiste er mehrfach nach Los Angeles, wo die Songs in Tuchs Studio in Woodland Hills entstanden. Neben musikalischen Einflüssen ließ sich Osterhout dabei auch von Autoren wie Iris Murdoch, Kurt Vonnegut und Cormac McCarthy inspirieren, insbesondere von dessen Border Trilogy.

Die neue Single Delicate entpuppt sich als pulsierende Feel-Good-Hymne für Underdogs, deutlich energetischer, als es der Titel vermuten lässt. Für einen besonderen Klangakzent sorgt ein leicht entrücktes Saxophon, gespielt von Jake Clemons, Mitglied der E Street Band von Bruce Springsteen.

Osterhout sagt über den Song: „Delicate ist wahrscheinlich der typischste Bike Routes-Song – und einer, an dem ich fast zehn Jahre gearbeitet habe. Es geht darum, für sich selbst einzustehen, für seine Träume und für alles, was einem wirklich etwas bedeutet.„

Das kommende Album Prairie folgt auf die EP Rush Of Energy, die zugleich das Debüt von Bike Routes bei Blue Grape Music markierte und mit World Apart einen Top-20-Hit im US-Alternative-Radio hervorbrachte.