Venom: veröffentlichen neuen Track “Kicked Outta Hell“ und annoncieren globale Listening Events

Die zweite Single aus Venoms neuem Album Into Oblivion ist das brachiale Kicked Outta Hell, ein wilder Thrasher, der zwar an den klassischen Venom-Sound erinnert, aber gleichzeitig eine moderne Brutalität ausstrahlt. Der Song, der live garantiert für Begeisterung sorgen wird, ist zweifellos einer der härtesten Tracks, die Venom je geschrieben haben.

Cronos erklärt mit einem Grinsen: „Ich hatte einfach nur Spaß. Im Text stelle ich mich über den Teufel, was ich für eine interessante Wendung halte. Der Teufel ist stinksauer auf uns!“

Dante gestikuliert: „Ihr bleibt nicht in der Hölle, raus hier!“ und Rage bestätigt: „Es ist einer der härtesten Songs auf dem Album, er ist brachial und geht direkt aufs Ganze.“

Into Oblivion ist Venoms sechzehntes Studioalbum und präsentiert die langjährige Besetzung mit Cronos (Bass/Gesang und Gründungsmitglied), Rage (Gitarre) und Dante (Schlagzeug). Es sind ihre ersten neuen Aufnahmen seit Storm The Gates aus dem Jahr 2018. Into Oblivion umfasst dreizehn Songs im typischen Venom-Stil: heavy, düster und eingängig. Sie vereinen ihren klassischen 80er-Jahre-Sound mit einem moderneren, progressiveren Ansatz, ohne dabei jedoch die unbändige Energie ihrer alten Tage einzubüßen. Die bereits veröffentlichte Leadsingle Lay Down Your Soul ist ein fulminanter Auftakt und erinnert an die Anfangsjahre der Band und den Song Black Metal. Das Lyricvideo dazu sieht man hier:

Into Oblivion erscheint am 1. Mai 2026 über Noise/BMG.

Zur Feier der Veröffentlichung von Into Oblivion veranstalten Venom am Donnerstag, 30. April, weltweit Listening-Partys. Bei jeder Veranstaltung gibt es kleine Geschenke und die Chance, signierte Testpressungen zu gewinnen. Kommt vorbei und genießt einen wilden Metal-Abend! Das deutsche Event findet ab 21h als Ballroom – Kaperfahrt in Hamburg (Landungsbrücken – Brücke 6) statt. Infos dazu hier, Tickets hier.