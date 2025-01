Weite: starten diesen Freitag die „Oase“ Album-Release-Tour

Zur Unterstützung ihres neuen Studioalbums Oase, das am 22. November 2024 über Stickman Records veröffentlicht wurde, bereiten sich Weite – die Prog-Psych/Krautrock-Band mit Nicholas DiSalvo (Elder, Delving), Michael Risberg (Elder, Delving), Ingwer Boysen (Delving), Ben Lubin (Lawns) und Fabien deMenou (Perilymph) – auf ihre mit Spannung erwartete Album-Release-Tour vor, die diesen Freitag in Halle beginnt! Ihr solltet Weite bei den folgenden Terminen live erleben:

Weite wurden im Winter 2022 in Berlin von Bassist Ingwer Boysen gegründet, der den Schlagzeuger Nick DiSalvo und die Gitarristen Michael Risberg und Ben Lubin rekrutierte. Ursprünglich als einmalige Aufnahmesession gedacht, erkannten die vier eine offensichtliche musikalische Chemie und Gemeinsamkeit und beschlossen, aus dem Projekt eine richtige Band zu machen. Der Keyboarder Fabien deMenou kam 2024 hinzu.

Oase ist ihr zweites Album und der Nachfolger des Debütalbums Assemblage von 2023. Mit einer Spielzeit von fast einer Stunde nimmt Oase den Hörer mit auf eine komplexe und strukturierte Reise, die sich vom Pioniergeist des psychedelischen Rocks der 70er-Jahre inspirieren lässt und Einflüsse aus dem Prog der Canterbury-Szene, Krautrock, früher Electronica, Post Rock und Americana vermischt. Das neue Album zeigt Weites Fähigkeit, Altes mit Neuem zu verschmelzen und einen eindringlichen, forschenden Sound zu kreieren, der sich von kontemplativ und pastoral bis hin zu riffig und doomig bewegt, ohne jemals die Melodie zu opfern. Oase zeichnet sich durch längere, ausladende, atmosphärische Kompositionen aus, ist aber zweifellos komponierter als das Debüt der Band, mit einem stärkeren Fokus auf Songs, wenn auch im weiteren Sinne des Wortes. Mit dem Fokus auf Melodie, Textur und Stimmung – wenn auch nicht unbedingt immer in dieser Reihenfolge – schaffen Weite einen komplexen und meditativen Sound, der den Hörer auf eine Reise durch sich verändernde Klanglandschaften und sich entwickelnde musikalische Erzählungen einlädt.

„Wir sind sehr stolz auf dieses Album und haben hart daran gearbeitet, all unsere Einflüsse darin zu vereinen: vom 70er-Jahre-Prog, den wir alle lieben, bis hin zu Krautrock, Americana und Ambient“, sagte Ben Lubin kürzlich. „Dadurch ist es kompositorisch viel stärker, und wir sind eine viel bessere Band geworden, nachdem wir im letzten Jahr, seit die erste LP herauskam, Konzerte gespielt haben.“

„Weite verkörpern mittlerweile eine Art kollektiven Geist sowohl innerhalb der Band als auch innerhalb unserer kleinen Berliner Szene – Musiker und Freunde, die alle in scheinbar wechselnder Besetzung in den Bands der anderen mitspielen, als Gastmusiker, Tourhelfer usw.“, ergänzt Nick DiSalvo. „Jedes Mitglied nimmt die Stärken und Erfahrungen aus seinen anderen Projekten mit und lässt sie in unsere Musik einfließen, was zu einem ziemlich interessanten Mashup führt, besonders je länger wir zusammen spielen. Oase ist für mich persönlich eine Hommage an die kleinen Oasen im Leben: die Couch, der Proberaum und ja, auch der Späti – ein Berliner Biotop, ein kleiner Tante-Emma-Laden, in dem man sich hinsetzen kann, um eine Pause vom Alltagsstress zu machen und einen Drink, eine Zigarette oder ein Gespräch zu genießen.“

Hier könnt ihr euch ein Video zum Song Roter Traum ansehen: