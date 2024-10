D-A-D: veröffentlichen neues Studioalbum ‘Speed Of Darkness’

Seit Freitag steht das brandneue, 13. Studioalbum Speed Of Darkness der dänischen Hard Rock Legende D-A-D über AFM Records in den Plattenläden. Bestellen könnt ihr euch das Album hier: https://dad.bfan.link/speed-of-darkness

Anfang dieses Jahres feierten D-A-D ihr 40. Bandjubiläum, und bekamen sogar eine eigene Museumsausstellung gewidmet. Aber das bedeutet noch lange nicht das Ende. Im Gegenteil, das Quartett strotzt nur so vor Energie und hat seit ihrem letzten Album A Prayer For The Loud, das 2019 erschienen ist, ganze 40 Songs geschrieben. Daraus haben die vier Künstler 14 der besten Songs für ihr neues Doppelalbum Speed Of Darkness ausgewählt.

Das neue Jahr begann für D-A-D also mit einer Zeitreise, und nun blicken sie mit ihrem 13. Album in die Zukunft, und erneut auf eine bemerkenswert starke Ansammlung von Songs. Manche würden dies als ein klares Understatement bezeichnen; die vier Musiker waren sich über die Bewertung neuer Songs für ein Album seit vielen Jahren nicht mehr so einig wie heute:

„Ich bin total aufgeregt über diese neue Sammlung von Songs – und kann es kaum erwarten, dass unsere Fans das Album hören“, freut sich Jesper Binzer. „Es ist so viel D-A-D – und so viel besser!“

Drummer Laust Sonne stimmt ihm zu: „Ich denke, dass wir mit Speed Of Darkness einen kollektiven Schritt nach oben gemacht haben, auf vielen Parametern: Wir haben noch nie so gut gespielt wie auf diesem Album. Unser Songwriting ist auf höchstem Niveau, und diese Sammlung von Songs ist unsere stärkste seit vielen Jahren. Sound- und produktionstechnisch haben wir uns um jedes kleine Detail gekümmert. Es hat sowohl Kraft als auch Finesse. All das lässt uns nachts ruhig schlafen und wir freuen uns darauf, Speed Of Darkness in seiner Gänze all unseren Fans zu präsentieren.“

Speed Of Darkness wurde erneut gemeinsam mit Nick Foss produziert und von Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Powerwolf) gemastert. „Obwohl man Alben erst ein bis zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung wirklich beurteilen kann, denke ich auch, dass dies eine starke Sammlung an Songs ist,“ fügt Jacob Binzer hinzu. „Einige der Tracks haben mich direkt bei der Aufnahme positiv überrascht, und das ist sehr vielversprechend.“

Jesper Binzer stimmt seinem Bruder zu: „Zum ersten Mal seit drei bis vier Alben bin ich total begeistert von unserem Material und freute mich jeden Tag darauf, ins Studio zu gehen. Wir haben ein Übermaß an Songs und Ideen, und das ist ein Punkt, den ich mit den letzten drei bis vier D-A-D-Alben erreichen wollte. Es ist verrückt, wie sich der Kreis hier schließt. Ich dachte, dass wir bereits alles gemacht haben, und dass wir nur ein paar alte Leute wären, die taten, was sie konnten, aber es ist eine neue Notwendigkeit entstanden“, spürt er und fügt hinzu, dass Zusammenarbeit das entscheidende Wort sei.

Nach einer ausgedehnten Festival-Sommertour mit 24 Terminen, starten D-A-D auf Tournee durch Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland und der Schweiz, darunter am 1. November eine komplett ausverkaufte Show in der Royal Arena in Dänemark. Alle kommenden D-A-D Shows findet ihr hier:

D-A-D live:

22.10.2024 NO Trondheim, Tapperiet

24.10.2024 NO Oslo, Sentrum Scene

25.10.2024 SE Stockholm, Fållan

26.10.2024 SE Göteborg, Gothenburg Film Studios

01.11.2024 DK Copenhagen, Royal Arena

08.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

09.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

25.11.2024 IT Milano, Legend Club

27.11.2024 CH Pratteln, Z7

28.11.2024 DE München, Backstage (Werk)

29.11.2024 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

01.12.2024 DE Heidelberg, Halle02

03.12.2024 DE Oberhausen, Turbinenhalle 2

04.12.2024 DE Nürnberg, Hirsch

05.12.2024 DE Berlin, Columbia Theater

06.12.2024 DE Hannover, Musikzentrum

07.12.2024 DE Hamburg, Docks

23.01.2025 DK Aarhus Congress Center – Aarhus

24.01.2025 DK Aalborg Kongres & Kultur Center – Aalborg

25.01.2025 DK Jyske Bank Arena – Odense

31.01. + 01.02.2025 DK Forum Black Box – København

Weitere Infos & News zu D-A-D findet ihr auf:

https://d-a-d.com

https://www.facebook.com/d.landafterdark

https://dad.bfan.link/the-ghost-1st-2nd-3rd