The Rasmus: veröffentlichen neue Single „Bones“

Seit dem letzten The Rasmus-Album Dark Matters sind vier Jahre vergangen. Während des letzten pandemiegeschüttelten Jahres waren The Rasmus damit beschäftigt, gemeinsam mit dem in Großbritannien ansässigen und in Dänemark geborenen Produzenten Joshua ihr zehntes Album aufzunehmen.

Jetzt kehren The Rasmus mit den ersten Früchten dieser Sessions in Form einer neuen Single und eines Lyricvideos zu Bones zurück.

The Rasmus Sänger Lauri Ylönen sagt zu Bones: „Es geht um schlechtes Karma. Was immer du im Leben zurücklässt, es wird eines Tages wieder vor dir stehen. Dieser Song präsentiert einen etwas anderen Sound, hat aber immer noch die dunkle Ebene von The Rasmus.“

Nach Bones werden im Herbst noch weitere Singles veröffentlicht, das Albumrelease ist für 2022 geplant (weitere Details folgen). Zum Albumrelease ist auch eine Welttournee geplant, die Daten findet ihr weiter unten.

Die Single und das Album wurden gemeinsam mit Joshua produziert und gemixt, in dessen Referenzliste sich Namen wie Kent, MEW, Kashmir, Guano Apes, Broder Daniel, Carpark North und viele weitere finden.

Produzent des Jahres in Dänemark (2000) für Kashmir – The Good Life (6 Grammys)

– (6 Grammys) Produzent des Jahres in Schweden (2010) für Kent – Röd (7 Grammys)

– (7 Grammys) Diverse Platin-/Goldalben als Produzent, Engineer und Mixer.

Die komplette Aufstellung findet ihr hier: http://linktr.ee/jonschumann

Oktober 2022

10 Deutschland Hamburg / Markthalle

11 Deutschland Berlin / Metropol

12 Polen Warsaw / Proxima

13 Polen Krakow / Kwadrat

14 Deutschland Leipzig / Taubchental

15 Tschechische Republik Prague / Forum Karlin

17 Ungarn Budapest / BNMC

18 Österreich Vienna / Ottakringer Brauerei

19 Deutschland Munich / Neue Theaterfabrik

21 Italien Milan / Fabrique

22 Schweiz Bern / Bierhubeli

23 France Paris / La Maroquinerie

24 Luxemburg Esch-Sur-Alzette / Rockhal

25 Deutschland Wiesbaden / Schlachthof (Halfhouse)

27 Deutschland Cologne / LMH

28 Holland Haarlem / Patronaat

30 England Nottingham / Rock City

31 England Manchester / O2 Ritz

November 2022

01 Schottland Glasgow / Garage

02 England Bristol / O2 Academy

03 England London / O2 Forum Kentish Town

05 Ukraine Kiev / Mc Hall

06 Ukraine Lviv / Malevich Club

07 Ukraine Odessa / Musical Comedy Theatre

08 Ukraine Dnipro / Shynnic House Of Culture

09 Ukraine Kharekiv

11 Russland Moscow / Stadium

12 Russland St Petersburg / A2

Mehr Infos zu The Rasmus:

The Rasmus wurde im Jahr 1995 gegründet, während die Mitglieder noch auf der High School waren. Ihr Debüt Peep erreichte in ihrer Heimat Finnland schnell Goldstatus, wodurch die Bandmitglieder im Alter von 16 bereits zu Rockstars wurden. Der Nachfolger Playboys erhielt ebenfalls Gold und brachte der Gruppe einen Emma, Finnlands Version des Grammy. Ihr drittes Album Hell Of A Tester beinhaltete Liquid, einen Song, der von den finnischen Musikkritikern zur besten Single des Jahres gewählt wurde. Das Album Into aus 2001 erhielt zwei Mal Platin in ihrem Heimatland, die erste Single F-F-F-Falling kletterte an die Spitze der Charts. Die internationale Fangemeinde wuchs, und die Band tourte durch Europa. Ihr fünftes Album Dead Letters aus dem Jahr 2003 wurde zum größten Durchbruch für die Band, was zum großen Teil dem Erfolg der Single In The Shadows zu verdanken war. Das 2005er Album Hide From The Sun erhielt in Finnland Platin. Das von Desmond Child produzierte Album Black Roses, das im Jahr 2008 veröffentlicht wurde, entwickelte sich zum vierten Chartstürmer in Finnland. Nach der Veröffentlichung der Compilation Best Of The Rasmus: 2001-2009 und dem 2011er Soloalbum New World von Lauri Ylönen veröffentlichten The Rasmus ihr selbstbetiteltes achtes Album im Jahr 2012. Die Band kehrte im Jahr 2017 mit dem Album Dark Matters zurück und ist immer noch eine der begehrtesten europäischen Rock-Acts. Sie sind mehrfach durch Skandinavien, und auch durch Zentraleuropa, Asien, Japan, Kanada, den USA und Südamerika getourt.

The Rasmus sind:

Lauri Ylönen – Gesang

Eero Heinonen – Bassgitarre

Pauli Rantasalmi – Gitarre

Aki Hakala – Schlagzeug

Diskographie:

Peep (1996, Warner)

Playboys (1997, Warner)

Hell Of A Tester (1998, Warner)

Into (2001, Playground)

Dead Letters (2003, Playground)

Hide From The Sun (2005, Playground)

Black Roses (2008, Playground)

The Rasmus (2012, Universal)

Dark Matters (2017, Playground)