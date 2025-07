Terrifier: unterschreiben Vertrag bei Listenable Records

Listenable Records freut sich, die kanadische Thrash-Metal-Band Terrifier in ihrem Roster willkommen zu heißen.

Terrifier ist eine Thrash-Metal-Band aus Vancouver, Kanada. Mit starken Einflüssen aus dem 80er Jahre Thrash- und Speed Metal sowie einer zusätzlichen Prise Brutalität und Präzision haben sie sich in den letzten Jahren einen Namen in der Szene der „neuen Welle des Old School Thrash Metal“ gemacht und bringen weiterhin einen unaufhörlichen Sturm aus mitreißendem Metal zu ihren Fans weltweit.

Ursprünglich wurde die Band 2003 unter dem Namen Skull Hammer gegründet, doch ihre erste Veröffentlichung als Terrifier, eine drei Songs umfassende EP mit dem Titel Metal Or Death aus dem Jahr 2012, gab den entscheidenden Impuls für ihren Sound. 2017 erlangten sie internationale Anerkennung mit ihrem ersten Full-Length Album Weapons Of Thrash Destruction, das beeindruckende technische Fähigkeiten und Songwriting-Talente demonstrierte und sie aus der Masse herausstechen ließ.

Mit ihrem 2023 veröffentlichten Album Trample The Weak, Devour The Dead setzten sie ihren Weg fort und zeigen einen schwereren, aber auch neu definierten Sound, der beweist, dass sie mehr sind als nur eine weitere überstrapazierte 80er Jahre Thrash-Metal-Band.

Jetzt, mit dem Fokus auf internationale Tourneen und einem neuen Album in Arbeit, sind Terrifier entschlossen, ihre drückende Art des Thrash Metals direkt zu euch zu bringen und die Grenzen weiter zu verschieben.

Live-Termine 2025:

July 26th The Kingsway club in Vancouver B.C Canada July 26th

August 10th Alcatraz festival Kortrijk, Belgium

August 11th The Reset Club Berlin, Germany with Chemicide

August 17th Dynamo Festival Eindhoven, Netherlands August 17th

Terrifier arbeiten zurzeit an ihrem brandneuen Album, das 2026 über Listenable Records erscheinen wird.

Terrifier online:

https://www.facebook.com/TerrifierThrashers