Deine Cousine: haben neue Single „180 Grad“ veröffentlicht

Gerade haben Deine Cousine ihre bisher größte Tour absolviert – Bei den Konzerten in Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Oberhausen, Hannover und Wiesbaden kamen jeweils mehrere tausend Fans, und wenn die Konzerte nicht bereits im Vorfeld ausverkauft waren, gab es jeden Abend nur noch wenig Platz. Und das alles, obwohl das neue Album Freaks noch gar nicht erschienen ist.

Diesen Freitag erschien nicht nur die letzte Vorabsingle 180 Grad aus dem Album, auch wurden zwei Freaks Albumbash Release-Konzerte in kleinen Clubs angekündigt: Am Release-Tag, dem 09.05.25, gibt es ein Konzert im neuen Molotow in Hamburg, am 10.05. geht es dann in den Club Volta in Köln. Die limitierten Tickets sind ab sofort über den Shop der Künstlerin erhältlich!

180 Grad geht unverschämt nach vorne und stellt die These auf: Vielleicht müssen wir gar nicht festlegen, was für ein Mensch wir sein wollen, sondern können uns auch die Freiheit lassen, ein Leben voller U-Turns zu leben.

Deine Cousine live 2025:

09.05. Hamburg, Molotow (Freaks Albumbash)

10.05. Köln, Club Volta (Freaks Albumbash)

05.06. Ulm, Ulmer Zelt

07.06. Nürnberg, Rock Im Park

08.06. Nürburgring, Rock Am Ring

13.06. AT – Nickelsdorf, Nova Rock

04.-06.07. Hünxe, Ruhrpottrodeo

30.07.-02.08. Wacken, Wacken Open Air

31.07.-02.08. Elend, Rocken Am Brocken

20.12. Hamburg, Inselpark Arena