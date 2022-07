Testament: kündigen „Titans Of Creation“ Video-Album an und veröffentlichen Video zu „Curse Of Osiris“

Die Bay Area Thrash Metal-Giganten Testament haben 2020 ihr hochgelobtes dreizehntes Studioalbum Titans Of Creation über Nuclear Blast veröffentlicht.

Testament ist jetzt stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie am 9. September über Nuclear Blast Records ein Titans Of Creation Video-Album veröffentlichen werden. Das limitierte Sammlerstück enthält Performance-Videos von allen Tracks des Albums. Das Material wurde in einem Studio in San Francisco aufgenommen und zu Clips im Musikvideo-Stil zusammengeschnitten, die auf Blu-Ray zusammen mit der CD, Bonus-Fotos und Linernotes sowie einem Button und Aufkleber in einer Longbox erhältlich sein werden. Getreu dem Album wird Gene Hoglan hinter dem Schlagzeug zu sehen sein! Diese Version wird auf 6.500 Stück weltweit limitiert sein.

Zur Feier der Neuigkeiten veröffentlicht die Band das Musikvideo zum Song Curse Of Osiris.

Chuck Billy kommentiert: „Ich bin sehr aufgeregt und stolz, das Video zum Album Titans Of Creation zu veröffentlichen. Wir hatten das Glück, Gene Hoglan am Schlagzeug zu haben, bevor er uns verließ. Jetzt können die Fans uns dabei zusehen, wie wir das gesamte Album zu Hause mit Freunden spielen und ihren eigenen Moshpit in ihren Wohnzimmern starten.“

Eric Peterson kommentiert: „Wir freuen uns, etwas ankündigen zu können, was wir schon immer machen wollten! Ein Performance-Video für jeden Song auf unserer neuesten Veröffentlichung Titans Of Creation. Es wäre beinahe nicht dazu gekommen, als wir die Nachricht von Gene bekamen, dass er seinen eigenen Weg gehen würde, aber wir haben uns im Guten getrennt und wir waren uns einig, dass wir diese letzte Idee festnageln sollten. Ich denke, es ist wirklich klasse geworden und ich kann es kaum erwarten, dass jeder es sieht! Wir haben es einfach gehalten und bei einigen Songs ein paar visuelle Elemente hinzugefügt, um die Stimmung des Songs zu verstärken. Insgesamt ist es toll, uns beim Jammen dieser neuen Killer-Songs zuzusehen und zuzuhören! Wir freuen uns darauf, das auch auf der nächsten Platte wieder zu tun!“

Bestellt euer Exemplar des Titans Of Creation Video-Albums hier vor:

https://label.nuclearblast.com/testament

Hören Sie sich das Album auf allen Streaming-Plattformen an:

https://testament.bfan.link/titans-of-creation

Titans Of Creation wurde von Chuck Billy und Eric Peterson produziert, während Juan Urteaga von den Trident Studios die Co-Produktion, die Aufnahme und das Engineering übernahm. Andy Sneap war für den Mix und das Mastering des Albums verantwortlich. Eliran Kantor hat wieder einmal ein meisterhaftes Artwork für das Cover des Albums geschaffen.

Testament haben ihren Stil auf die nächste Stufe gehoben und präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und dennoch die verführerischen, brillanten und progressiven Zutaten enthält, für die sie bekannt sind.

Scheut euch gerne das Review zu Titans Of Creation hier an:

Der 1. Juli markierte den Startschuss für die Europatournee der Band. Die Tour umfasst fast ein Dutzend Clubshows, um die Lücken zwischen den zahlreichen Auftritten bei den 2022 Sommerfestivals zu füllen, zu denen einige der größten und renommiertesten Metal Festivals auf dem ganzen Kontinent gehören werden. Bei den Clubshows wird die Band von ihren Kollegen und Legenden Exodus, Heathen und Death Angel begleitet.

Tickets für alle Shows sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich – siehe www.testamentlegions.com/site/#tour

Die Daten der Europatour 2022 findet ihr hier:

Testament auf Titans Of Creation sind:

Chuck Billy | Leadgesang

Eric Peterson | Rhythmus-/Leitgitarre & Gesang

Alex Skolnick | Lead-Gitarre

Steve Di Giorgio | Bassgitarre

Gene Hoglan | Schlagzeug

*Dave Lombardo wird bei allen anstehenden Tourdaten Schlagzeug spielen.

Testament online:

https://www.facebook.com/testamentlegions/

https://twitter.com/testament

https://www.instagram.com/testamentofficial/