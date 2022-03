Testament: kündigen europäische Sommerfestivals und Clubshows mit Exodus & Heathen an

Die Bay Area Thrash Metal-Giganten Testament haben fast ein Dutzend europäische Clubshows angekündigt, um die Lücken zwischen ihren zahlreichen Auftritten beim Sommerfestival 2022 zu füllen, das einige der größten und renommiertesten Metal-Festivals auf dem ganzen Kontinent umfasst. Bei den Clubshows werden sie von ihren Kollegen und Legenden Exodus und Heathen sowie von Death Angel begleitet. Tickets für alle Shows sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: hier

Hier sind alle 2022 Live-Termine von Testament in chronologischer Reihenfolge:

09.07.2022 DE – Ballenstedt – Rock Harz Festival

10.07.2022 CZ – Vizovice – Masters of Rock

11.07.2022 PL – Krakow – Studio w/ Exodus/Heathen *new*

12.07.2022 SK – Bratislava – Refinery Gallery w/ Sepultura/Exodus/Death Angel/Heathen *new*

14.07.2022 DE – Neukirchen-Vluyn – Dong Open Air

16.07.2022 AT – Leoben – Area 53 Festival

17.07.2022 IT – Cremona – Luppolo in Rock

19.07.2022 IT – Rome – Rock in Roma w/ Exodus/Death Angel/Heathen *new*

21.07.2022 DE – Fritzlar – Rock am Stück

23.07.2022 BG – Plovdiv – Hills of Rock

24.07.2022 RO – Sibiu – Art Mania

26.07.2022 SI – Tolmin – Metaldays

29.07.2022 PT – Vagos – Vagos Metalfest

30.07.2022 ES – Burgos – Anden 56 w/ Exodus/Heathen *new*

31.07.2022 ES – Pamplona – Totem w/ Exodus/Heathen *new*

03.08.2022 ES – Malaga – Paris 15 w/Exodus/Heathen *new*

04.08.2022 ES – Villena – Leyendas del Rock

05.08.2022 ES – Madrid – La Riviera w/ Exodus/Heathen *new*

06.08.2022 ES – Barcelona – Razzmatazz w/ Exodus/Heathen *new*

09.08.2022 FR – Bordeaux – Rocher de Palmer w/ Exodus/Heathen *new*

12.08.2022 UK – Catton Park – Bloodstock Festival

13.08.2022 BE – Kortrijk – Alcatraz Festival

14.08.2022 DE – Saarbrücken – Garage w/ Exodus/Heathen *new*

16.08.2022 AT – Innsbruck – Music Hall w/ Exodus/Heathen *new*

17.08.2022 DE – Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08.2022 DE – Sulingen – Reload Festival

20.08.2022 NL – Eindhoven – Dynamo Metalfest

21.08.2022 FR – St. Nolff – Motocultor

Seit mehr als drei Jahrzehnten liefert das Quintett aus der Bay Area unverfälschten, ungezügelten und unverwüstlichen Metal in seiner reinsten Form, ohne Kompromisse oder Anzeichen einer Verlangsamung. Im Laufe ihrer bahnbrechenden Veröffentlichungen von The Legacy und Practice What You Preach bis hin zu The Gathering und The Formation Of Damnation, das 2008 bei den Metal Hammer Golden Gods Awards als „Bestes Album“ ausgezeichnet wurde, verkaufte die Gruppe weltweit über 14 Millionen Alben, davon allein 2 Millionen in den USA. Das von der Kritik hochgelobte Dark Roots Of Earth stürmte 2012 die Charts, verkaufte sich in der ersten Woche mehr als 20.000 Mal und erreichte Platz 12 der Billboard Top 200, die bisher höchste Chartplatzierung der Band in den USA. Testament setzten mit dem hochgelobten Brotherhood Of The Snakes (2016) und ihrem bisher letzten Werk Titans Of Creation (2020) fort, das auf Platz 3 der deutschen Top-100-Albumcharts landete. Die Band arbeitet derzeit an einem neuen Album. Bleibt dran für weitere Details.

