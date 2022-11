Sadus: die Thrash-Legenden schließen sich Nuclear Blast an

Am 18. November wurde bekannt gegeben, dass die Thrash-Metal-Legenden Sadus offiziell der Nuclear Blast Records-Familie beigetreten sind. Angeführt von Sänger/Gitarrist Darren Travis und Schlagzeuger Jon Allen ist die Band mit einem neuen Arsenal an massiven Riffs und durchschlagenden Soli, krachendem Schlagzeug und schredderndem Bass bewaffnet und bereitet derzeit die Veröffentlichung ihres ersten neuen Albums seit 16 Jahren vor, das 2023 erscheinen soll.

Monte Conner, A&R-Veteran bei Nuclear Blast, kommentiert die Vertragsunterzeichnung wie folgt:

„Ich bin begeistert, mit Darren Travis und den mächtigen Sadus wiedervereint zu sein. Eine Band unter Vertrag zu nehmen, mit der ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, ist nie eine Selbstverständlichkeit. Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich muss einfach umgehauen werden, und ich kann euch sagen, dass das neue Sadus-Material zum Besten gehört, was ich je von der Band gehört habe. Es sind die Sadus, die man kennt und liebt, mit den gleichen Elementen, die sie in der Vergangenheit einzigartig gemacht haben, aber jetzt mit noch stärkeren, fokussierteren Songs und mit einer erdrückend schweren, modernen Produktion!“

Mit dem Signing kommt Sadus‚ heftige neue Single It’s The Sickness. Der erste Vorgeschmack auf das kommende Album ist ein zeitgenössischer Thrash-Klassiker mit kolossalen, groovigen Riffs, der dafür gemacht ist, den Pit in Bewegung zu bringen.

Darren Travis von Sadus sagen über den neuen Track: „Wie Joe Perry von Aerosmith sagt… ‚Let the music do the talking!!!'“

Seht euch das Lyric-Video zu It’s The Sickness hier an:

Stream It’s The Sickness: https://bfan.link/SADUS-ItsTheSickness

Über Sadus:

Sadus erlangten Mitte der 80er Jahre inmitten der aufkeimenden Thrash-Szene der Bay Area Berühmtheit. Das erste Album der Band, Illusions (1988), führte dazu, dass sie von A&R-Guru Monte Connor bei Roadrunner Records unter Vertrag genommen wurden und schließlich das Quintessenz-Album Swallowed in Black (1990) veröffentlichten. In den nächsten anderthalb Jahrzehnten veröffentlichte die Band die gefeierten Alben A Vision of Misery (1992), Elements Of Anger (1997) und Out For Blood (2006) und tourte unter anderem mit Morbid Angel, Sepultura und Obituary.

Jetzt, fast vier Jahrzehnte nach ihrer Gründung und fast zwei Jahrzehnte nach ihrem letzten Album, kehren Sadus mit einem ihrer bisher bösartigsten und vitalsten Alben zurück. Folgt der Band für weitere Neuigkeiten und Updates zu ihrer Rückkehr.

