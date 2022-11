Enslaved: kündigen neues Studioalbum „Heimdal“ an

Die Bergener Visionäre Enslaved sind stolz darauf, ihr 16. Studioalbum Heimdal anzukündigen, das am 3. März 2023 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Diese tolle Nachricht wird begleitet von der Veröffentlichung der neuen Single Congelia, zu der es auch ein emotionales, umweltfreundliches Video gibt.

Enslaved’s Ivar Bjørnson & Grutle Kjellson kommentierten:

„Es ist ziemlich seltsam, aber auch ziemlich großartig, dass wir jetzt über die Veröffentlichung unseres 16. Albums sprechen. Ja, unser 16. Studioalbum! Das ist doch nicht zu schäbig für ein paar Lausbuben aus dem ländlichen Westnorwegen, oder? Wenn man unsere Zeit in der kurzlebigen Band Phobia mitzählt, spielen wir seit nicht weniger als 32 Jahren zusammen!

In all diesen Jahren war die nordische Mythologie unsere Nabelschnur zu den Gefilden der Mystik und Philosophie und unser Tor zu den Gefilden der Tiefenpsychologie und der jenseitigen esoterischen Welten. Eine der faszinierendsten Gestalten unserer Mythologie ist Heimdal, der seit nunmehr drei Jahrzehnten wie ein Rätsel in unseren Köpfen herumgeistert. Zum ersten Mal tauchte er 1992 in einem Song namens Heimdall auf unserem Demotape Yggdrasill auf, und im Laufe der Jahre hat er sowohl kleinere als auch größere Rollen in unserem lyrischen Universum gespielt.

Diesmal haben wir uns entschlossen, diesem rätselhaften Charakter und reichhaltigen Archetypen ein ganzes Werk zu widmen – wir geben euch Heimdal. Wir haben tiefer gegriffen und weiter ausgekundschaftet als je zuvor – der vergangene, gegenwärtige und zukünftige Sound der Band kommt in Songs zusammen, die aus purer Inspiration geboren wurden – es ist die gemeinsame Kraft einer eng verbundenen Gruppe von Freunden und Musikern.“

Heimdal hier vorbestellen: https://enslaved.bfan.link/heimdal.ema

Congelia hier anhören: https://enslaved.bfan.link/congelia.ema

Seht euch das Video von Congelia hier an:

Heimdal ist sowohl ein Aufbruch als auch eine Rückbesinnung auf die Wurzeln, die vor über drei Jahrzehnten in den turbulenten Geburtswehen der norwegischen Black-Metal-Szene geschmiedet wurden. Das Album ist nach Heimdal benannt, dem wohl geheimnisvollsten Wesen der nordischen Mythologie.

Das Album enthält den psychedelischen Track Caravans To The Outer Worlds von der gleichnamigen EP aus dem letzten Jahr. Die Bonusversionen des Albums enthalten einen zusätzlichen Track, Gangandi, sowie eine Blu-Ray-Kopie des atemberaubenden Streaming-Events Otherworldly Big Band Experience aus dem Jahr 2021 – dem bisher kühnsten Projekt der Band, das gemeinsam mit der norwegischen Prog-Band Shaman Elephant durchgeführt wurde. Die kaleidoskopische Bühnenshow bietet eine herausragende Setlist, die Enslaveds Karriere in Vergangenheit und Gegenwart abdeckt.

Die Tracklist zu Heimdal findet ihr in unserem Release-Kalender:

Heimdal – Formate:

– CD

– Limitierte Auflage Digipack CD (inkl. Bonustrack) + Blu-Ray*

– 2LP Vinyl Gatefold – schwarz

– 2LP Vinyl Gatefold – weiß + schwarz marmoriert (Nuclear Blast Excl.)

– 2LP Vinyl Gatefold – weiß + grün marmoriert (Nuclear Blast + ausgewählte Händler)

– 2LP Vinyl Gatefold – blau + weiß marmoriert (UK Retail + EMP)

– 2LP Vinyl Gatefold – weiß (USA Revolver Excl.)

– 2LP Vinyl Gatefold (inkl. Bonustrack) + Blu-Ray – kristallklar mit schwarzem Marmor (Nuclear Blast Excl.)*

– 2LP Vinyl Gatefold (inkl. Bonustrack) + Blu-Ray – glasklar mit schwarzem + goldenem – Marmor (Band Excl.)*

Heimdal wurde von Ivar Bjørnson, Iver Sandøy und Grutle Kjellson von Enslaved produziert. Das Mixing wurde von Jens Bogren in den Fascination Street Studios übernommen, und die Endbearbeitung wurde von Tony Lindgren gemastert. Das Konzept und die Texte für Heimdal wurden wie immer von Ivar Bjørnson und Grutle Kjellson im Tandem entwickelt.

Das Album wurde hauptsächlich in den Solslottet Studios in Bergen aufgenommen, die Iver Sandøy gehören. Solslottet ist ein Ableger der bekannten Duper Studios, wo das Schlagzeug von Iver selbst aufgenommen und mit Unterstützung von Vegard Lemme bearbeitet wurde. Die Hauptgitarren, der Bass, die Klaviere, die Orgel und der Gesang wurden ebenfalls in Solslottet aufgenommen. Arve „Ice Dale“ Isdal nahm seine Gitarrenleads in seinen eigenen Earshot & Conclave Studios auf. Der letzte Schliff und ein paar experimentelle Ideen wurden im Overlook Hotel mit Solslottets mobilem Studio-Rig hinzugefügt. Die gesamte Musik für Heimdal wurde in Ivar Bjørnsons eigenem Crow’s Nest Studio geschrieben und aufgenommen.

Enslaved sind:

Ivar Bjørnson | Gitarren

Grutle Kjellson | Gesang

Arve „Ice Dale“ Isdal | Gitarre

Håkon Vinje | Keyboards, Klargesang

Iver Sandøy | Schlagzeug

Enslaved online:

https://www.facebook.com/enslaved

https://www.instagram.com/enslavedofficial/

http://enslaved.no/