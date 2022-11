Playground Circus: veröffentlichen Video zur Single „Her Anarchy“

Das aus Griechenland stammende Duo Playground Circus hat mit Her Anarchy einen akrobatischen Ohrwurm am Start, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Inspiration zum Song fanden die Wahl-Londoner John Gkamilis (Gesang und Rhythmusgitarre) und El Fragotsis (Leadgitarre und Synths/Programming) bei einer engen Freundin und alten Kollegin von John. „Es ist ein Song, der all den Menschen gewidmet ist, die es wagen, groß zu träumen und die keine Angst haben, ihrem Herzen zu folgen„, so die Band.

Playground Circus haben sich im Februar 2014 in Thessaloniki, Griechenland gegründet. Mit ihrer EP The King Is Born erspielten sie sich 2015 eine vierwöchige Residency im Whisky A Go Go, einem der bekanntesten Rockclubs in Los Angeles.

Playground Circus folgen:

Facebook

Instagram

Bandcamp