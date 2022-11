A Life Divided: Video zur neue Single “Last Man Standing” online

A Life Divided melden sich mit neuer Single zurück. Last Man Standing ist der erste Vorbote zu einem neuen Studioalbum, das im August 2023 erscheinen wird. „Das Stück beschäftigt sich mit der Entfremdung – von Leuten im persönlichen Umfeld, aber auch von vermeintlichen Gewissheiten. Ein Gefühl, das viele von uns in den letzten Jahren erlebt haben,“ so Sänger Jürgen Plangger. „Starke Menschen, die wir als Fels wahrgenommen haben, wanken. Manche fallen sogar oder ziehen sich in die dunklen Ecken ihrer Seele zurück.“

Gegründet haben sich A Life Divided 2003. Die Münchener (Sänger Plangger ist auch Gitarrist bei Eisbrecher) tourten in der Vergangenheit mit Oomph!, Apocalyptica oder Mono Inc., um schließlich eigene Headliner-Gigs zu spielen. Mit ihrer Mischung aus Alternative Metal und Industrial Rock konnten sich Plangger, Gitarrist Tony Berger, Bassist Tobias Egger und Drummer Manuel Di Camillo zuletzt immer erfolgreiche Platzierungen in den deutschen Albumcharts sichern.



Das kommende Album wurde in den hauseigenen Studios unter der Regie von Erik Damköhler aufgenommen, Mix und Master übernahm Christoph Wieczorek (Annisokay) von den Sawdust Studios.

