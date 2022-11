Borders: veröffentlichen neues Album „Bloom Season“

Vergangenen Freitag präsentierten Borders ihr brandneues Album Bloom Season, das ab sofort über Arising Empire erhältlich ist!

„Wir haben uns in den letzten drei Jahren alle verändert, unsere Werte neu bewertet, erkannt, was wir für selbstverständlich hielten, und uns bewusst gemacht, was wirklich wichtig ist und was nicht. Bloom Season ist ein musikalisches Gefäß, das all das und noch mehr umfasst.“

