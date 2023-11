Any Given Day: kündigen neues Album „Limiteless“ an und veröffentlichen Titeltrack/Video

Basierens auf ihrem Vermächtnis werden Any Given Day mit ihrem kommenden Album Limiteless, das am 26. Januar 2024 über Arising Empire erscheinen wird, Grenzen überschreiten!

Getreu seinem Namen erforscht Limiteless Themen wie grenzenloses Potenzial und ungezügelte Kreativität. Das Album verspricht eine bahnbrechende Ergänzung ihrer Diskografie zu werden, mit Tracks, die die Grenzen des Metalcore mit innovativen Sounds und tiefgründigen Texten verschieben. Die Fans können sich auf eine Sammlung von Songs freuen, die nicht nur die unverkennbare Energie der Band widerspiegeln, sondern auch neue, unerforschte Gebiete der musikalischen Erkundung erschließen. Limiteless ist auf dem besten Weg, das Genre neu zu definieren und bietet eine grenzenlose Erfahrung von musikalischem Können und emotionaler Tiefe.

Seht euch das Video zum Titeltrack hier an:

Die Band erklärt:

„Unser neues Album Limiteless ist durchdrungen von einer neuen, positiven Stimmung und Energie, die wir ehrlich gesagt noch nie zuvor gespürt haben. – Es ist, als hätten wir etwas verändert, sind uns aber trotzdem treu geblieben. Dieses Album ist ein Sprung in unbekannte Gewässer, bei dem wir das Formelhafte zugunsten eines frischen und ungebundenen Sounds hinter uns gelassen haben. Es spiegelt den grenzenlosen Geist und das Herz wider, das wir in jede Melodie und jeden Text gesteckt haben. Limiteless ist das perfekte Wort für dieses neue Abenteuer – es ist das, was ihr in jedem Track und jeder Zeile spüren werdet, in die wir unser Herz für dieses Album gesteckt haben. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört.“

Die Band hat bereits die Vorbestellungen für das neue Album gestartet und feiert dies mit der Veröffentlichung des Titeltracks, der weltweit auf allen Streaming-Diensten verfügbar ist.

„Limitless ist nicht nur der Titelsong unseres neuen Albums! Dieser Song ist so etwas wie unsere Hymne an den Selbstglauben und das Nicht-Aufgeben. Man sollte immer an sich selbst glauben, sich niemals von Negativität aufhalten lassen und den Mut haben, sein eigenes Schicksal mit Entschlossenheit und Mut zu gestalten. Es geht darum, Hindernisse zu überwinden, Chancen zu ergreifen und zu zeigen, dass man ein unbegrenztes Potenzial hat. Dieses Lied ist im Grunde eine Hommage an den menschlichen Geist, der in den Arsch tritt!

Das neue Album Limiteless ist als CD, limitierte farbige Vinyls und eine spezielle Fan-Box, zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Online Shop erhältlich!

Sichert euch Limiteless jetzt hier!

https://arisingempire.com/limitless

Limiteless – Tracklisting:

1. Get That Done

2. Unbreakable

3. Limitless

4. Come Whatever May

5. Apocalypse

6. Shockwave

7. Best Time

8. My Way

9. H.A.T.E. Feat. Annisokay

10. Broken Guardian

11. Shadow Walker

Erlebt Any Given Day live an folgenden Terminen:

Limiteless Tour 2024

01.02.24 🇩🇪 Berlin, Lido

02.02.24 🇩🇪 Hamburg, Gruenspan

03.02.24 🇩🇪 Cologne, Kantine

04.02.24 🇳🇱 Arnhem, Willemeen

06.02.24 🇧🇪 Antwerp, Kavka

07.02.24 🇩🇪 Wiesbaden, Schlachthof

08.02.24 🇨🇭 Aarau, Kiff

09.02.24 🇩🇪 Stuttgart, Im Wizemann

14.02.24 🇦🇹 Vienna, Simm City

15.02.24 🇦🇹 Salzburg, Rockhouse

16.02.24 🇨🇿 Prague, Storm

17.02.24 🇩🇪 Munich, Backstage

18.02.24 🇩🇪 Nuremberg, Hirsch

20.02.24 🇩🇪 Münster, Sputnikhalle

21.02.24 🇩🇪 Hanover, Musikzentrum

Any Given Day sind:

Dennis Diehl – Vocals

Andy Posdziech – Gitarre

Dennis Ter Schmitten – Gitarre

Michael Golinski – Bass

Leon Stiller – Schlagzeug

Any Given Day online:

www.instagram.com/anygivenday

www.facebook.com/anyxgivenxday