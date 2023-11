Therion: veröffentlichen dritte Single „Ayahuasca“ und offizielles Video vom kommenden Album „Leviathan III“

Die Symphonic Metal-Master Therion liefern mit dem stampfenden Ayahuasca einen weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Leviathan III, das am 15. Dezember 2023 erscheinen soll. Mit dem neuen Werk setzt Mastermind Christofer Johnsson die über 30-jährige Erfolgsserie der Band fort, deren Vorgänger Leviathan auf Platz 11 der deutschen Albumcharts landete.

Der neue Track ist eine wahre musikalische Reise mit sattem Chor und psychedelischen Elementen und bietet Bombast vom Feinsten – vielseitig und doch schwer, mit einer harmonischen und ausgewogenen Mischung aus Gitarren, Chor und Orchester. Die neue Single wird von einem faszinierenden und außergewöhnlichen offiziellen Video begleitet, das im Amazonas gefilmt wurde. Schaut es euch hier an und bestellen euch eure Version von Leviathan III vor!

Christofer Johnsson sagt zu Ayahuasca:

„This video was filmed in the Amazon, with a real shaman working with ayahuasca as an actor for the clip. The song was the first song we wrote in the Leviathan trilogy writing sessions.”

Pre-Order Leviathan III: hier

Mehr Infos zu Therion und dem kommenden Album Leviathan III findet ihr hier: