Baest: neue Single/Video zu „King Of The Sun (feat. Jesper Binzer von D-A-D)“ vom kommenden Album „Colossal“ veröffentlicht

Nach ihrer Tournee durch Nordamerika als Support von Arch Enemy präsentiert die dänische Metal-Band Baest nun ihre neue Single samt Video zum kommenden vierten Studioalbum Colossal mit dem Song King Of The Sun (feat. Jesper Binzer von D-A-D).

Seht euch das Video von Johan Nagstrup und Christian Constantin Pontoppidan hier an:

Baest kommentierten King Of The Sun und die Zusammenarbeit mit Jesper Binzer von D-A-D wie folgt: „Unsere neue Single King Of The Sun knüpft an den Rock-Sound von Misfortunate Son an, fügt aber unseren charakteristischen Death Metal hinzu und bringt noch mehr Rock ’n‘ Roll-Elemente ins Spiel. Wir hatten das Glück, Jesper Binzer (D-A-D) für dieses Projekt gewinnen zu können – eine Rocklegende und ein Traum für Baest. Jesper verleiht dem Baest-Sound eine völlig neue Note und treibt uns in unbekannte Gefilde voran.“

Colossal wurde mit Tue Madsen im Antfarm Studio (Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder, The Haunted usw.) produziert und wird am 15. August 2025 weltweit über Century Media Records veröffentlicht. Das Album enthält neun Tracks mit einer Gesamtlänge von 42 Minuten.

Colossal Tracklist:

1. Stormbringer

2. Colossus

3. In Loathe And Love

4. King Of The Sun (feat. Jesper Binzer Of D-A-D)

5. Imp Of The Perverse

6. Misfortunate Son (feat. Orm)

7. Mouth Of The River

8. Light The Beacons

9. Depraved World

Colossal will be available as Ltd. CD Digipak (with 3 bonus tracks: 10. Elysian Nights (02:52), 11. Aftermath (03:00) and 12. King Of The Sun (Pre-production Version) (04:17)) in its initial pressing, as Digital Album and as LP on 180g. vinyl in the following European variants:

– Black LP (Unlimited)

– Ltd. neon orange LP (700x copies, available from cmdistro.de & selected Indie retailers)

– Ltd. transp. sun yellow-red splattered LP (500x copies, available from cmdistro.de, Bandcamp & BAEST)

– Ltd. apricot colored LP (500x copies, available from BAEST)

Baest live 2025:

07.06.2025 Maastricht (Netherlands) – South of Heaven

21.06.2025 Ukmergė (Lithuania) – Kilkim Zaibu

28.06.2025 Haderslev (Denmark) – Kløften Festival

04.07.2025 Kalmar (Sweden) – Metal Theatre

18.07.2025 Mulfingen (Germany) – Boarstream Open Air

25.07.2025 Thy (Denmark) – Alive Festival

28.07.2025 Wacken (Germany) – Wacken Open Air

09.08.2025 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Festival

12.08.2025 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

13.08.2025 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

15.08.2025 Copenhagen (Denmark) – Pumpehuset (Album release show!)

16.08.2025 Svendborg (Denmark) – Haarders

21.08.2025 Kaltenbach (Austria) – Kaltenbach Open Air

06.09.2025 Aalborg (Denmark) – Port of Hell

04.10.2025 Stavanger (Norway) – Stavanger Rock Fest

17.10.2025 Sofia (Bulgaria) – Club Live & Loud

18.10.2025 Besiktas (Turkey) – Portals Metal Fest

And more shows to be announced soon…

Baest Line-Up:

Svend Karlsson – Rhythm/Lead Guitar

Simon Olsen – Vocals

Lasse Revsbech – Rhythm/Lead Guitar

Sebastian Abildsten – Drums & Percussion

Mattias ‘Muddi’ Melchiorsen – Bass