Oceans On Orion: veröffentlichen mit „What Hurts The Most“ erstes Lebenszeichen nach Zwangspause

What Hurts The Most, die erste Single aus einem längst überfälligen Album, stand kurz davor, nie das Licht der Welt zu erblicken. Als der Krieg ausbrach und Sänger Lev – wie viele andere – zurück in die Armee ging, kam alles zum Stillstand: die Musik, die Pläne, das ganze Momentum.

Am 07.10.2025 wurden die Arbeiten am neuen Album von Oceans On Orion komplett gestoppt. Musik schien plötzlich belanglos. Während die Welt weitermachte, suchte die Band nach Wegen, um weiterzumachen – mit Hilfe von Freunden, Kompromissen und der Akzeptanz, dass dieses Album anders werden würde: gezeichnet, unperfekt, aber lebendig.

What Hurts The Most ist das erste vollendete Stück. Kein klassischer Trennungssong, sondern eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Erkenntnis, dass man selbst nach Schmerz, Schweigen und Distanz der Person, die einen gebrochen hat, wieder zustimmen würde. Eine Wahrheit, die schwerer wiegt als der Herzschmerz selbst.

Der Track ist intensiv, ehrlich und trägt die Last der vergangenen Monate – das Gewicht unvollendeter Kunst, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ.