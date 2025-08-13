Stellar Ashes: veröffentlichen neue Single „Into The Night“

Die Metalcore-Band Stellar Ashes meldet sich mit ihrer neuen Single Into The Night eindrucksvoll zurück. Das Projekt um Johannes (Vocals, Programming, Gitarre) gemeinsam mit Nero (Gitarre) und Matt (Bass) verbindet rohe Energie mit emotionaler Tiefe und veröffentlicht am 25.07.2025 einen Song, der sowohl musikalisch als auch lyrisch unter die Haut geht.

Mit einer Laufzeit von etwas über drei Minuten entfaltet Into The Night ein intensives Klangbild: treibende Gitarrenriffs, druckvolle Drums und atmosphärische Synth-Elemente bilden die Grundlage für eine kraftvolle, melodisch-aggressive Gesangsperformance. Die Produktion setzt auf einen modernen, klaren Metalcore-Sound mit dynamischen Spannungsbögen.

Inhaltlich erzählt der Song von inneren Kämpfen, dem Drang, aus toxischen Situationen auszubrechen, und der Hoffnung, dass selbst in dunklen Momenten ein Weg nach vorn existiert.

Der Refrain „As you run into the night / It will be alright“ schlägt dabei die Brücke zwischen Verzweiflung und Zuversicht.

„Into The Night handelt vom Loslassen – und vom Mut, in die Dunkelheit zu laufen, ohne zu wissen, was einen erwartet. Es ist ein Song über Selbstbefreiung, aber auch über die leise Hoffnung, dass es am Ende besser wird“, erklärt Johannes, Frontmann von Stellar Ashes.

Die Single ist seit dem 25.07.2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und reiht sich stilistisch in die bisherigen Veröffentlichungen der Band ein – jedoch mit einer noch ausgereifteren Mischung aus Härte, Melodie und emotionaler Direktheit.