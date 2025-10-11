Goad: weiterer Song aus dem neuen Album „Dusketha“ enthüllt

Dusketha, das neue Album der italienischen Progressive-Rock-Veteranen Goad, wurde gestern veröffentlicht. Zur Feier des Album-Releases erschien der zweite Track des Albums, Yes It Was Love (Message From A Cathedral). Seht euch das Video hier an:

Maurilio Rossi, der treibende Motor und die Seele von Goad, inspiriert von den Größen der anglo-amerikanischen Poesie wie Keats, Poe, Lovecraft, Masters und Graham, überrascht nach einer über 50-jährigen Karriere erneut auf höchst erhabene Weise mit dem neuen Album Dusketha.

