Hellmaze: veröffentlichen neue Single & Video „Slave“

Die dänische Melodic-Thrash-Metal-Band Hellmaze hat eine neue Single mit dem Titel Slave veröffentlicht, die ihrem Album Dead Flesh Rising entstammt, dessen Veröffentlichung für den 30. Januar 2026 über Cornhole Records geplant ist.

Die neue Single stellt die Vielseitigkeit von Rafal „Stoffer“ Malewskis Gesang unter Beweis, der mühelos von einer düsteren Hetfield-Interpretation zu einem kraftvollen Growl wechselt. Tobias „TT“ Larsens Leistung am Schlagzeug ist bemerkenswert und verleiht seinem Spiel eine besondere Vielfalt.

Hellmaze begeistern seit sechs Jahren ihr Publikum mit intensiver Energie. Gegründet von einer erfahrenen Gruppe von Metal-Musikern, die seit 30 Jahren in der dänischen Metal-Szene aktiv sind, verbinden sie aggressive Rhythmen mit melodischen Elementen und sorgen so für eine gesunde Dosis Highspeed-Unterhaltung.

Der einzigartige Sound der Band zeichnet sich durch eine Kombination aus Wildheit und Melodie aus und lässt sich sowohl von klassischen als auch modernen Metal-Einflüssen inspirieren, wodurch jeder Live-Auftritt zu einem kraftvollen und unvergesslichen Erlebnis wird.

Die Musik von Hellmaze erkundet eine Reihe von Themen, von ernsten Betrachtungen bis hin zu humorvollen Interpretationen, und inspiriert das Publikum dazu, im Pit zu moshen und die Texte mitzuschreien. Die Band tourte erfolgreich durch Festivals und Clubs in Dänemark, Deutschland und Polen, erreichte ein breiteres Publikum und erspielte sich in diesen Regionen eine treue Fangemeinde. Mit einem soliden Fundament aus jahrzehntelanger Erfahrung und dem unermüdlichen Drang, ihre Metalhead-Kollegen zu unterhalten, entwickeln sich Hellmaze kontinuierlich weiter und begeistern das Publikum mit ihrem dynamischen Sound und ihren energiegeladenen Shows.

Das Album wurde 2024–2025 in den Angioni Studios aufgenommen, gemischt und gemastert. Logo von Michal Gajos. Fotos von Stenklopp Photography. Video von Dark Suit Media.

Nächste Konzerte:

19. Dezember – Badeanstalten, Slagelse (DK)

Hellmaze sind:

Rafal “Stoffer” Malewski – Gesang, Gitarre

Michal Gajos – Gitarre

Simon Lindberg Nyholm – Bass

Tobias “TT” Larsen – Schlagzeug