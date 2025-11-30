Vrsty: veröffentlichen „Shameless“ (Acoustic) von ihrer kommenden EP

Die genreübergreifende und innovative New Yorker Kollektion Vrsty (ausgesprochen „Varsity“) feiert das fünfjährige Jubiläum ihrer Cloud City EP mit einer besonderen Überraschung.

Am 12. Dezember wird die Band die vier Songs umfassende Cloud City (Archives) EP veröffentlichen. Diese enthält akustische Versionen von drei der ursprünglichen Tracks der EP, nämlich Dig, Pathos und Shameless, und verleiht diesen klassischen Songs einen frischen, neu interpretierten Klang.

Cloud City (Archives) – Trackliste:

Dig (Acoustic) Pathos (Acoustic) Shameless (Acoustic) YOU & I (Acoustic)

Zusätzlich beinhaltet die neue EP eine akustische Version von YOU & I. Obwohl dieser Song nicht auf der ursprünglichen Cloud City EP, die 2020 über Spinefarm veröffentlicht wurde, zu finden ist, wurde er in dieser Phase der Bandgeschichte geschrieben und stammt somit aus dem Archiv von Vrsty.

„I’ve always loved the kinda ‚heavy softness that Shameless had and always thought it would be cool to explore that more“, sagt Sänger Joey Tyler. „I think I went into it with that mentality at first but then also just wanted to do this as a thank you for everyone who has supported Shameless and Cloud City for so many years. After all, that song was the very first time anyone ever listened to us and gave us a chance.“

Am 25. November hat die Band die akustische Version von Shameless veröffentlicht. Hier anhören.

Vrsty werden diesen Winter mit Fire From The Gods auf Tour gehen. Alle Termine sind hier zu finden.

Vrsty machen Musik, die so energiegeladen und vielfältig ist wie die Stadt, aus der sie stammen. Geleitet von Bandführer Joey Tyler, einem puertoricanischen Sänger aus New York City, der mit R&B, Pop und spanischer Musik aufgewachsen ist und ebenso von metallic post-hardcore inspiriert wurde, verbindet Vrsty Genres mit furchtloser Ambition und leidenschaftlichem Enthusiasmus. Eine Reihe von EPs ging dem Debütalbum Welcome Home aus dem Jahr 2020 voraus, das von einer dreiteiligen Serie von Nachfolge-EPs gefolgt wurde, die den Ruf der Band festigten.

Vrsty haben das Publikum bei jeder ihrer Aufführungen in ihren Bann gezogen und eine Verbindung zu all jenen hergestellt, die mit Gefühlen von geringem Selbstwert, schlechten Beziehungen oder dem Gefühl, ein Außenseiter zu sein, kämpfen. Dieses Gefühl von gemeinschaftlicher Verbundenheit zeigt sich auf den Touren der Band mit Größen wie 10 Years, Nonpoint, Secrets und For The Fallen Dreams, unter anderen.

Letztendlich streben Vrsty danach, ihre Zuhörer in der nächsten Ära ihrer Karriere zu ermutigen, zu provozieren und zu inspirieren – mit mehr Musik, die 2026 erscheinen wird.

Vrsty online:

https://www.facebook.com/vrsty.nyc/

https://www.instagram.com/vrsty.nyc/