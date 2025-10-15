Cartoons Can’t Die: veröffentlichen „On A Mission“ (Katy B Cover)

Die britische Band Cartoons Can’t Die meldet sich mit ihrer brandneuen Single On A Mission zurück – einem explosiven Cover des Katy-B-Klassikers, das über fünf Jahre in der Entstehung war. Der Song vereint EDM, Metalcore, Progressive und Djent zu einem kraftvollen Soundmix, der perfekt in das apokalyptische Universum der Band passt.

Begleitet wird die Veröffentlichung von einem aufwendig produzierten Musikvideo, das nahtlos an die bisherigen fünf Singles des Jahres anknüpft. Mit On A Mission feiern Cartoons Can’t Die nicht nur ihre sechste Veröffentlichung 2025, sondern setzen auch den Countdown zu ihrem kommenden Album-Release im Februar fort.

Zuvor geht die Band auf Amino-Tour, die sie von Januar bis März auf zahlreiche Bühnen führt – teils als Support für namhafte Acts, teils als Headliner eigener Shows. Parallel läuft eine umfassende PR-Kampagne, die die Band in den kommenden Monaten begleiten wird.

Cartoons Can’t Die zeigen mit On A Mission, dass sie nicht nur musikalische Grenzen sprengen, sondern auch mit Leidenschaft, Konzeptkunst und Durchhaltevermögen überzeugen.