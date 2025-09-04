Appalooza: veröffentlichen neue Single „Cradle To The Grave“ und kündigen Album „The Emperor Of Loss“ an

Die Heavy-Rock-Band Appalooza aus der Bretagne meldet sich mit einem brandneuen Track zurück. Ihre Single Cradle To The Grave ist ab sofort (HIER!) verfügbar und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das kommende, vierte Studioalbum The Emperor Of Loss, das am 12.09.2025 über Ripple Music erscheinen wird.

Appalooza stehen für einen massiven, feurigen Sound, der Stoner Rock, Grunge, Metal und tribalartige Percussion vereint – getragen von den charismatischen Bariton-Vocals von Wild Horse. Mit dem neuen Werk kehrt das Trio stärker und dunkler denn je zurück.

The Emperor Of Loss ist ein intensives Konzeptalbum, das sich mit Themen wie emotionaler Gefangenschaft, häuslicher Gewalt und dem Verlust der eigenen Identität auseinandersetzt. „Es markiert ein dunkleres Kapitel im Vergleich zum Vorgänger, bleibt aber unserer Identität treu. Wir beschreiten weiterhin den Weg, der sich für uns sowohl musikalisch als auch künstlerisch authentisch anfühlt“, erklärt die Band.

Die erzählerische Struktur des Albums schließt sich kreisförmig: Ende und Anfang verschmelzen und schildern die Qualen einer Frau, die im Stockholm-Syndrom gefangen ist – unter der Herrschaft eines tyrannischen, zugleich innerlich verankerten Verfolgers.

Neben der neuen Single Cradle To The Grave hat die Band bereits die Songs Magnolia und Tarantula veröffentlicht.