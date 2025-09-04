Dusted Angel: melden sich mit neuem Album und Video zurück

Die Heavy-Rock- und Metal-Veteranen Dusted Angel aus Santa Cruz, Kalifornien, kehren zurück! Am 19.09.2025 erscheint ihr neues Album This Side Of The Dirt über Heavy Psych Sounds. Als Vorgeschmack präsentiert die Band nun das energiegeladene Video zu ihrer aktuellen Single Plastic People.

Frontmann Clifford Dinsmore erklärt zur Single: „Der Titel sagt eigentlich schon alles. Eine Armee von ahnungslosen, geistig abgestumpften Idioten marschiert in eine immer unsicherere Zukunft. Sie tun so, als würden sie nicht merken, dass sie im Schatten eines neofaschistischen Regimes leben, das die Geschichte umschreibt und eine einst funktionierende Welt auslöscht. Das ist der Kult der Dummheit in seiner vollen Kraft!“

Mit ihrer Mischung aus Stoner Rock, Doom und Desert-Riffs, getragen von Dinsmores markantem Gesang, liefern Dusted Angel kompromisslosen Sound zwischen Slow-Burn und Vollgas-Angriff. Doomed & Stoned vergleicht die rohe Energie der Band mit Helmet und attestiert ihr gleichzeitig die freche Direktheit von Mudhoney.

Dusted Angel bestehen aus langjährigen Weggefährten der Santa-Cruz-Szene: Clifford Dinsmore (Vocals), Ed Gregor (Gitarre), Eric „Dog“ Fieber (Gitarre), Steve Ilse (Drums) und Eliot Young (Bass). Gemeinsam veröffentlichen sie 15 Jahre nach ihrem Debüt Earth-Sick Mind endlich ein neues Kapitel – und das hat es in sich.

Neben Plastic People machen auch die bereits veröffentlichten Singles Death Crushed Hope und Little Lizzy Lust auf das kommende Album.