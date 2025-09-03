Giöbia: veröffentlichen neuen Track „1976“

Die italienischen Psychedelic-Rock-Meister Giöbia melden sich mit einem neuen Song zurück: 1976, eine hypnotische Single aus ihrem kommenden sechsten Studioalbum X-Æon, das am 17.10.2025 über Heavy Psych Sounds Records erscheinen wird.

Der Track entstand, inspiriert vom Youth Proletariat Festival 1976 im Parco Lambro in Mailand. Die Band erklärt: „1976 entstand aus der widersprüchlichen Energie dieses Festivals. Die Spannung zwischen gemeinsamen Träumen und inneren Kämpfen hat uns inspiriert. Mit diesem Song wollten wir einem vergessenen Stück Vergangenheit unserer Stadt – und von uns selbst – einen Klang geben.“

Seit über 15 Jahren bauen Giöbia aus Mailand Klangbrücken zwischen Kosmos und Realität. Mit X-Æon wagt die Band den nächsten Schritt und schiebt ihren unverkennbaren Sound in bislang unerforschte, schwerere Dimensionen. Schwebende Psychedelia trifft auf wuchtige Grooves, während Anklänge an den 70er-Space-Rock in monumentale, rauschhafte Klanglandschaften überführt werden.

X-Æon verspricht ein immersives Hörerlebnis – ein Album, das nicht nur durch den Kosmos driftet, sondern den Hörer mit unwiderstehlicher Kraft hindurchschleudert.