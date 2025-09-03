Occult Kenji: enthüllen Details zum neuen Album „Of Gods And Ancestors“

Die zypriotische Progressive-Epic-Metal-Band Occult Kenji gibt stolz bekannt, dass ihr neues Album Of Gods And Ancestors am 7. Oktober über Thalassocracy Records erscheint! Of Gods And Ancestors besteht aus sieben Tracks und bietet über 34 Minuten musikalisches Erlebnis. Hugo Ribeiro von Moonspell spielt Schlagzeug auf allen Tracks!

Das Album wird durch das Lyric-Video zu Cult Of The Great White Bull vorweggenommen.

Mit der Veröffentlichung von Drunkard Chronicles und Eis Mnemen legte die Band den Fokus auf pure Energie und thematische Tiefe. Das kommende Album Of Gods And Ancestors erweitert diese Vision und taucht ein in Mythen der Bronzezeit, poetische Opfer und ewige Erinnerung – mit einem gleichermaßen aggressiven, emotionalen und eindringlichen Sound. Mit dieser neuen Veröffentlichung möchte die Band ihr Publikum mit einem düsteren und musikalischen Erzählerlebnis fesseln. Of Gods And Ancestors ist eine 3.500 Jahre alte Reise durch die Geschichte und konzentriert sich auf sieben einzigartige Geschichten rund um den östlichen Mittelmeerraum. Die Mischung aus rauem und klarem Gesang sorgt dafür, dass keine Emotion unberührt bleibt.

Occult Kenji ist eine Metal-Band, die mythologische Geschichtenerzählen mit diversen Heavy-Metal-Subgenres verbindet. Ihre Musik erkundet alte Geschichten, dunkle Legenden und vergessene Götter und verwebt brutalen und klaren Gesang mit atmosphärischen Klanglandschaften. Das Projekt wurde mit der Vision gegründet, mediterranes Erbe und Metal-Musik zu vereinen, und erobert sich einen einzigartigen Platz in der Underground-Szene. Die Band wurde 2018 als Ein-Mann-Projekt des Musikers und Autors Marios Michaelides (Daggr, MethysOs) nach der Pause seiner vorherigen Band gegründet. Marios ist kein Neuling in der Szene. Er veröffentlicht seit 2012 Musik mit Bands und stand bereits als Support für bekannte Namen wie Mnemic, Grave Digger, Jag Panzer und Uriah Heep auf der Bühne.

Of Gods And Ancestors Tracklist:

1. The Hand Of Nergal

2. The Sea Peoples

3. Cult Of The Great White Bull

4. King Nothing

5. Apollo’s Cup

6. Death’s Road

7. Hylates

Das Album wurde produziert und gemischt von Kyriakos Herodotou (Lost Atlantis Studios), gemastert von Grant Berry (Fader Mastering). Musik und Texte von Marios Michaelides.

Session-Musiker:

Hugo Ribeiro von Moonspell (Schlagzeug)

Alex Michaelsson von Daggr (Hintergrundgesang auf Tracks 1,2,3)

Dima Faustov von HeartBeat Brass Band (Klarinettensolo auf Track 7)