Gravecrawler: kündigen neues Konzeptalbum „Nidus“ an

Gegründet im Sommer 2019 in den Vororten von Stockholm, hat sich Gravecrawler dem Ziel verschrieben, das Erbe des schwedischen Metals zu ehren – und es gleichzeitig in noch dunklere, härtere Gefilde zu führen.

Musikalisch vereint die Band den rohen Groove des klassischen Swedish Death Metal mit der frostigen Kälte des 90er-Jahre Black Metal und mischt eine kompromisslose Portion Slam-lastigen Dreck hinzu. Das Ergebnis ist ein Sound, der so ungeschliffen wie unerbittlich ist. Ganz im Sinne ihres DIY-Ethos nehmen und produzieren Gravecrawler ihre Musik komplett in Eigenregie, um maximale Authentizität zu bewahren.

„Extreme Metal war nie dafür gedacht, sauber oder sicher zu sein. Wir sind hier, um ihn hässlich zu halten“, erklärt die Band.

Mit ihrem kommenden Konzeptalbum Nidus hebt Gravecrawler ihre Musik nun auf ein neues Level. Das Werk erzählt die Geschichte einer sterbenden Welt – von ihrem ersten Funken der Schöpfung bis zu ihrem unvermeidlichen Untergang. Brutal, atmosphärisch und beklemmend soll Nidus zu einer intensiven Reise in die Abgründe des Extreme Metal werden.

Mit frischem Material am Horizont und wachsender Präsenz in der Underground-Szene sind Gravecrawler bereit, ihre unverwechselbare Form der Brutalität einem weltweiten Publikum zu präsentieren.