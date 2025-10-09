The Butcher Sisters: veröffentlichen neue Single „Bierosaufus Ex“ vom kommenden Album „Das Schwarze Album“

Nach dem Erfolg ihres gefeierten Vorgänger-Albums Das Weiße Album, folgt nun die nächste Klangoffensive – härter, kompromissloser und wie immer mit der unverwechselbaren TBS-Attitüde vorgetragen. Das Schwarze Album erscheint am 23.01.2026 via Arising Empire.
Seit letzten Freitag weilt zudem der neue Urzeit-Schluckspecht Bierosaufus Ex unter uns – Der Song ist ab sofort über alle Streaming- und Downloadportale verfügbar! Schaut euch das Video zur Single hier an:
Mehr Informationen zu The Butcher Sisters inklusive der Tourdaten für 2026 findet ihr hier.
