Hebi Katana: mit dem neuen Song „Bon Nou“ in die Dunkelheit

Das Tokyo Samurai Doom Trio Hebi Katana veröffentlicht mit Bon Nou einen neuen, kraftvollen Track. Die zweite Single aus ihrem kommenden Album Imperfection erscheint am 25.07.2025 über Ripple Music.

Hebi Katana sind Meister einer einzigartigen Fusion aus Wabi-Sabi, dem japanischen Konzept der Akzeptanz von Vergänglichkeit und Unvollkommenheit, und schweren Doom-Klängen. Ihr Album III aus 2023 wurde sowohl in Japan als auch international hochgelobt und erreichte Platz 7 in den einflussreichen Doom Charts für Dezember 2023. Das US-Magazin New Noise Magazine bezeichnete das Trio als „a deadly new force within the Japanese scene“.

Das bevorstehende vierte Studioalbum Imperfection wurde parallel zu einer Tour mit der gleichen Besetzung wie bei III geschrieben und aufgenommen. Die Texte sind inspiriert von Matsuo Basho und Tanizaki Junichiro’s Konzept der „Schönheit der Unvollkommenheit“ und Enso, das auf der einzigartigen japanischen Spiritualität basiert. Dieses neue Album verfeinert ihren charakteristischen Doom- und Proto-Hard-Rock-Sound, indem es laute, dröhnende Riffs mit strahlenden Melodien kombiniert. Es pulsiert vor reiner Intensität und kanalisiert den Geist der 70er Jahre, während die Dynamik das Gewicht des Doom Metals mit psychedelischer Weite verwebt und gleichzeitig ihrer dunklen, schattenhaften und introspektiven Weltanschauung treu bleibt.

Die Chemie des Trios zeigt sich in der Balance zwischen roher Kraft und filigranen Nuancen, wodurch ein Sound entsteht, der sowohl urtümlich als auch sorgfältig gestaltet ist. Imperfection stellt eine mutige Weiterentwicklung für Hebi Katana dar. Jeder Riff, Groove und jede Gesangslinie verstärkt ihre Identität – eine Band, die nicht zögert, die Dunkelheit zu erkunden und dabei pure, riffgetriebene Kraft zu liefern. Warten Sie nicht, um Teil des Kults zu werden.