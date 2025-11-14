Heriot: veröffentlichen neue Single „Commander Of Pain“

Die britische Heavy-Metal-Band Heriot, die derzeit für Aufsehen sorgt, hat ihre neue Single Commander Of Pain veröffentlicht.

Debbie Gough (Gesang/Gitarre) kommentiert: „Commander Of Pain is an ode to 90’s death metal. This is a song born of the inspiration we’ve gained from playing live alongside many different genres of metal bands. We wanted to write a track paying tribute to our favourite aspects of heavy music.“

Commander Of Pain wurde produziert von Erik Bickerstaffe (Loathe) und gemischt und gemastert von Randy LeBoeuf (Kublai Khan, Loathe, Gideon, The Acacia Strain).

Heriot sind derzeit zum ersten Mal auf Tournee in Nordamerika und unterstützen Trivium zusammen mit Jinjer. Anfang 2026 wird das Quartett SikTh bei zwei besonderen Konzerten in Großbritannien unterstützen, wenn die Pioniere des Progressive Metal das 20-jährige Jubiläum von Death Of A Dead Day feiern.

Heriot sind:

Erhan Alman – Gitarre

Debbie Gough – Gesang/Gitarre

Jake Packer – Gesang/Bass

Julian Gage – Schlagzeug