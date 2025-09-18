Health: haben neue Single veröffentlicht und ein neues Album angekündigt

Vor ein paar Tagen veröffentlichte das wegweisende Industrial-Trio Health seine neueste Single Ordinary Loss, die erste Single aus ihrem kommenden Album Conflict DLC, das am 11. Dezember 2025 bei Loma Vista Recordings erscheinen wird.

Die neue Single Ordinary Loss ist der bisher härteste Album-Opener der Band und markiert ein trotziges Comeback der Gruppe – mit einer Kombination aus erschütternden Riffs, eindringlichen Industrial-Texturen und düster-reflektierenden Texten signalisiert der Track einen kraftvollen Sprung nach vorne und bereitet die Bühne für eines der wohl emotionalsten Alben des Jahres. Über die neue Single sagt Leadsänger Jake Duzsik ganz einfach: „Die Toten sind gesegnet, weil sie keine Träume haben.“

Mit ihrem neuen Album Conflict DLC, einer Sammlung von 12 energiegeladenen Industrial-Metal-Krachern, setzen Health die Erkundung tiefer existenzieller Unterströmungen durch eine genreübergreifende Linse fort. Ihr kompromisslos harter Sound reicht von den Anfängen mit harten elektronischen Geräuschen über stürmischen Industrial Pop bis hin zur halb scherzhaften Kategorisierung als „Cum Metal” ihres vorherigen Albums Rat Wars – doch was die Musik von Health verbindet, ist ihre Wurzel aus depressiver Schwere und maximalistischer ästhetischer Intensität. Health möchten mit Conflict DLC direkt ihre Fangemeinde ansprechen, die sie als „Koalition von Subkulturen“ beschreiben und trotz aller existentiellen Anspannung ist das Album letztendlich zum Genuss gedacht.

Textlich bewegt sich Jake weiterhin auf vertrautem Terrain – Depression, Angst, Zwang –, aber jetzt mit einer Resonanz, die aus der hyperdigitalen Doomscrolling-Kultur des Jahres 2025 entsteht. Über das neue Album sagt er trocken: „Nein, das ist nicht nur deine Einbildung. Die Zukunft ist beschissen, und das Smartphone, auf dem du das hier liest, macht es noch schlimmer, aber bitte leg es nicht weg. Wir freuen uns, 12 neue Tracks voller Wut, Angst, Traurigkeit und Tod ankündigen zu dürfen und um noch mehr deiner verwirrten Aufmerksamkeit zu betteln.“

Für das neue Album haben Health erneut den unnachahmlichen Stint für die Produktion engagiert, der die cineastische Schwere von Rat Wars aufgegriffen und für Conflict DLC noch weiter verdichtet hat. Außerdem hat die Band Drew Fulk (alias WZRD BLD), den Produzenten von Knocked Loose, für den Mix des Albums gewonnen, der zusammen mit Lars Stalfors die kontrastreichen Texturen des Albums gekonnt ausbalanciert hat.

Von Oktober bis Dezember werden Health ihre unvergleichliche Energie auf Live-Bühnen in Nord- und Lateinamerika präsentieren, wenn die Band Pierce The Veil auf ihrer I Can’t Hear You World Tour begleitet. Health werden Amphitheater und Arenen in den Vereinigten Staaten rocken, bevor es nach Lateinamerika weitergeht, wo die Band in Städten wie Bogota, Mexiko-Stadt, Buenos Aires und Sao Paulo auftreten wird.

Conflict DLC ist eine Sammlung trauriger Knaller für die Endzeit, die Verbindung im Ungewissen und Glanz in der Dunkelheit findet.

Conflict DLC Tracklist:

1. Ordinary Loss

2. Burn The Candles

3. Vibe Cop

4. Trash Decade

5. Torture II

6. Antidote

7. Darkage

8. Shredenvy

9. You Died

10. Thought Leader

11. Don’t Kill Yourself

12. Wasted Years