Stillbirth: im September und Oktober auf „Monster Kill“ EU-Tour 2025

Die Hagener Stillbirth haben nicht erst seit ihrem Album Revive The Throne den Thron des (selbsternannten) Surfgrinds bestiegen. Die liebgewonnene Badehosenfraktion legt sich nicht faul in ihren grellen Hawaiishorts auf die Pelle. Nein, sie hauen im September und Oktober 2025 live auf ihrer Monster Kill EU Tour 2025 ein wahnsinniges (Surf)Brett nach dem anderen raus. Mächtige Growls und irre Squeals, die jede Tristesse zerstören, wenn sie sich elfengleich zu schweren Death-Metal-Riffs bewegen!

Begleitet werden sie auf der kompletten Tour von folgenden Bands:

Dehumanizing Itatrain Worship aus China konnten bereits im letzten Jahr bei ihrem ersten Gig außerhalb Chinas auf dem Deathfeast richtig überzeugen. Slam/Brutal Death scheint nicht unbedingt chinesische Folklore zu sein, obwohl die Jungs wunderbar klingen.

Die Spanier Phrymerial vereinen technischen Death Metal knallhart mit Präzision und Brutalität.

Vom 26.09. bis 04.10.2025 sind Embrace Your Punishment (Frankreich) dabei. Angeführt von Fronter Vivien mischen Embrace Your Punishment Brutal Death mit Hardcore-Elementen – und das mit einer groovigen Intensität.

Vom 05.10. bis 11.10.2025 übernehmen Kanine den Slot von ihren Landleuten. Kanine sind eine der besten europäischen Deathcore-Bands und bereit, die europäischen Bühnen zu erobern.

Hier die Übersicht der Termine der Tour: