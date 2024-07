Lords Of The Trident: hauen neue Single „The Ballad Of Jon Milwaukee“ raus

Nach der Ankündigung ihrer neuen EP V.G.E.P., die am 1. Oktober erscheint, melden sich Lords Of The Trident mit der zweiten Singleauskopplung The Ballad Of Jon Milwaukee zurück. Der neue Track wird von einem Musikvideo begleitet, das unten zu sehen ist.

Frontmann Fang VonWrathenstein erklärt:

“In dieser EP geht es um unsere liebsten Videospiele und eines meiner Lieblingsspiele ist das Motorradrennspiel Road Rash. Wir haben es viele Wochen lang in unserem wöchentlichen Twitch-Gaming-Stream gespielt und als es an der Zeit war, einen Charakter auszuwählen, haben wir uns natürlich für den Charakter mit der meisten Wisconsin Street Cred entschieden: Jon Milwaukee! Während wir das Spiel spielten, wurde im Chat ein Haufen Geschichten über unseren Radrenn-Charakter erfunden, von denen ein Großteil in die Lyrics des Spiels eingeflossen ist. Als wir das Video drehten, wusste ich, dass ich echte Biker einbeziehen wollte, also bat ich einen Freund, mir dabei zu helfen, eine lokale Gang kennenzulernen. Ein paar Kisten Bier und ein paar Flaschen Costco-Bourbon später hatten wir einen Termin für die Dreharbeiten vereinbart. Was ich nicht wusste, war, dass die Gang eine große Versammlung aller umliegenden Gangs geplant hatte, die mit unseren Dreharbeiten zusammenfallen sollte! Bei diesem Treffen waren über 200 Biker anwesend (obwohl leider ein Großteil von ihnen nicht vor der Kamera erscheinen wollte). Wir verbrachten den Tag mit Fahren, Trinken und Abrocken und ich glaube, wir wurden zu Ehrenmitgliedern der Gang. Also, zumindest unsere Biker-Charaktere!”

Die EP “erschien plötzlich” als exklusive Veröffentlichung für die Unterstützer auf dem Patreon von Lords Of The Trident. Jeder, der $5 oder mehr für Das Lords Of The Trident Patreon spendet, erhält sofortigen Zugang zum Download der kompletten EP und der letzten vier Alben der Band, 25+ Live-Alben, 10+ Singles und mehr!

Trackliste V.G.E.P.:

1. To Kill A God

2. Master Of Speed

3. Jet Set City

4. Valerie

5. The Ballad Of Jon Milwaukee

Hier gibt es weiterhin die erste Singleauskopplung To Kill A God: https://www.youtube.com/watch?v=4AfonfvsTUs

Über Lords Of The Trident

Geboren in einem Vulkan aus Metall und Stahl, bestand Fang VonWrathensteins ewiges Bestreben darin, eine Band aus den denkbar stärksten Metalkriegern zusammenzustellen. Nach Tausenden von Jahren und mehreren Bandmitgliedern, die von der zwielichtigen multinationalen Gruppe SPIDR gefangen genommen oder getötet wurden, sind die Lords Of The Trident nun in ihrer bisher stärksten Formation unterwegs: Fang – dessen Stimme wahllos Mikrofone in Brand setzt – ist der Leadsänger. Dazu kommen der zu Unrecht in Ungnade gefallene Aristokrat, der zum Schwertkämpfer wurde: Baron Taurean Helleshaar an der Leadgitarre und der schattenhafte Meister der Samurai-Täuschung Akira Metal an der Leadgitarre sowie der Hohepriester des Todes, Pontifex Mortis, am Leadbass. Und der tierliebende, perkussiv versierte Meister Hercule „Herc“ Schlagzeuger am Leadschlagzeug. Gemeinsam durchstreifen diese Krieger das Land auf der Suche nach immer größeren Schlachten, glänzenderer Beute und den besten Heavy-Metal-Fans, die sich ihrer Metal-Armee anschließen!

